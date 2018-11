El padre de Diana Quer insta en Pamplona a "proteger y amparar" a las víctimas

Actualizada 08/11/2018 a las 12:58

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida y hallada muerta en Galicia en 2017, considera que “no solamente los delincuentes deben tener derechos” en España, “también las víctimas” y por eso insta a “proteger y amparar en las situaciones que dejan a las víctimas en indefensión”.



Esta ha sido una de las ideas defendidas por Quer en una jornada sobre la investigación en delitos sexuales y violencia de género que se celebra hoy en Pamplona.



El evento, organizado por la Agrupación Profesional de Policía Foral de Navarra, la Asociación Internacional de Policías de Navarra (IPNA), y el sindicato de funcionarios AFAPNA, ha congregado a un centenar de asistentes.



Entre ellos figuran el director del Instituto Navarro de Medicina Legal, Rafael Teijeira; la vicedecana de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Leticia Jericó y el magistrado Fermín Otamendi.



Juan Carlos Quer ha recordado que su hija estuvo 500 días desaparecida y ha aseverado que “el daño emocional es brutal cuando se produce una situación de incertidumbre”.



Te recomendamos



En esa línea ha abogado por “proteger y amparar en aquellas situaciones que dejan a las víctimas en indefensión” y, así, se ha referido al caso de Marta del Castillo, del que, ha dicho, su padre “sigue buscando a su hija por vertederos a sabiendas de que el delincuente conoce perfectamente dónde se encuentra el cadáver”.



Igualmente, ha considerado el actual sistema legal como “demasiado garantista” y ha apelado, a quienes califican la prisión permanente revisable como “inhumana”, a trasladar esa calificación al individuo que los comete.



Por tanto, ha sostenido que, lo más “importante” de esta medida, es que “establece que este tipo de individuos no sean puestos jamás en libertad en tanto no se objetive que están rehabilitados de un modo efectivo”.



Por su parte, Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en Huelva en enero de 2008, ha lamentado que las leyes que “se suelen hacer” en el ámbito de la justicia “son a base de apaños y remiendos”.



“No se ha hecho una reestructuración o un estudio profundo por profesionales para que las leyes españolas tengan ese cambio que realmente se necesita”, ha remarcado.



En cualquier caso, ha indicado que la prisión permanente revisable “es fruto de una carencia, de una necesidad, que tenían los jueces en España para evitar que delincuentes reincidentes volvieran a salir a la calles sin que nadie se lo pudiera impedir” y ha reclamado que se faciliten más medios y formación a los efectivos policiales.



Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, ha instado al cuerpo policial a realizar la denuncia en el lugar donde se ha producido la agresión porque, de esta manera, “el policía profesional capta y ve” lo que ha ocurrido. “Ve el ojo morado o la silla rota”, ha remarcado.



Además, ha recalcado que cuando se presenta una denuncia es “muy importante” recoger en la misma “a la mujer, al hijo y a la hija”, ya que, ha dicho, “al ir una mujer a denunciar no es una víctima, son tres”.



“La Fiscalía tiene que acusar por un delito de violencia de género de la mujer, del hijo y de la hija, es la única forma que tiene un magistrado de poder condenar”, ha subrayado.



Finalmente, ha advertido que en las denuncias “no aparecen los malos tratos continuados”, algo que se debe “recuperar” en el sentido de que la mujer indique cuándo comenzó el maltrato.

Etiquetas Desaparición Diana Quer

Selección DN+