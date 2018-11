El informe sobre financiación para la conservación de carreteras va con retraso

Actualizada 08/11/2018 a las 11:43

El informe que encargó el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra para analizar las necesidades financieras de la conservación de carreteras y sus posibles soluciones va con retraso, según ha explicado este jueves en el pleno del departamento el vicepresidente del Ejecutivo Manu Ayerdi.

El contrato fue adjudicado a Deloitte en el mes de junio y debería estar listo para el 28 de diciembre. En los primeros tres meses de trabajo, debería estar lista la primera fase del estudio, consistente en la estimación de las necesidades financieras, pero la empresa todavía no lo ha concluido.

El trabajo dispone de otras tres fases: estudio de fuentes potenciales para financiar las necesidades, valoración de alternativas en función del impacto económico, y resumen y presentación del trabajo.

Manu Ayerdi ha explicado, en respuesta a una pregunta del PSN, que "se han mantenido reuniones con el equipo consultor, la empresa adjudicataria está analizando la organización de los trabajos de conservación en otras Comunidades y en el Ministerio y está consultando a expertos". "La aportación de esta información no está siendo todo lo rápido que se quisiera. La empresa va más tarde que los plazos previstos en el contrato y el departamento está presionando para que la empresa corrija la velocidad de crucero", ha indicado.

Así, el Gobierno ha urgido a la compañía a que vaya iniciando la segunda fase del estudio en paralelo con la primera y ya está analizando las soluciones adoptadas en otros países.

Respecto al trabajo que está realizando el Gobierno para conservación de carreteras a lo largo de la legislatura, Ayerdi ha afirmado que "nos hemos preocupado de tener más dinero que en años pasados y ese dinero ha estado bien orientado".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha afirmado que "en Navarra hay una urgencia" respecto a la conservación de carreteras y "es una asignatura pendiente buscar una solución para el arreglo de las carreteras". "En esta asignatura Ayerdi va a aparecer con un 'no presentado', ni siquiera con un suspenso. Hoy no me ha dicho nada, no me ha adelantado nada", ha criticado.

