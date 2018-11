Sáez (Podemos) a UPN y PP: “Ustedes quieren dejar a los niños indefensos ante la pederastia”

Actualizada 07/11/2018 a las 09:33

El Parlamento de Navarra vivió ayer los 257 segundos más broncos de la legislatura. Fueron poco más de cuatro minutos que sin embargo dejaron unas gravísimas acusaciones de la portavoz de Podemos, Tere Sáez, hacia los partidos de la oposición UPN y PP. Cuando la parlamentaria de la formación morada terminaba su turno de intervención, y sin haberse producido ninguna referencia ni a ella ni a su partido, elevó su tono mientras repasaba sus notas y acusó a UPN y PP de “dejar a los niños en indefensión ante la pederastia”, de querer “que siga la violencia sexual” o de “justificar a la Manada”. Y terminó acusando a regionalistas y populares de querer perpetuar la violencia machista. Ante estos ataques, los portavoces de UPN, Javier Esparza, y del PP, Ana Beltrán, pidieron el amparo a la presidencia (ejercida por Geroa Bai) que no encontraron y trataron de que Sáez retirase sus palabras. La portavoz de Podemos se negó en dos ocasiones.

Ante ello, ambos partidos exigieron la dimisión de Tere Sáez. UPN le pidió que renunciase a su acta de parlamentaria y el PP que dimitiera.

Todo por su “aprovechamiento rastrero, abyecto e indigno de la violencia de género”. Ya por la tarde, y en un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, Tere Sáez escribió que “no era su intención ofender a nadie” y que había pedido que se retiraran sus palabras del libro de sesiones.

La discusión, palabra a palabra





TERE SÁEZ (Podemos, y mirando a sus notas): Nosotros les pedimos más y más. Y que vaya a todos los centros. Ustedes quieren dejar a los niños en la indefensión ante situación de pederastia y de abusos, ustedes quieren que siga la violencia sexual, ustedes quieren que sigan produciéndose justificaciones como la de La Manada porque la gente no sabe realmente lo que es la violencia sexual, ustedes quieren seguir teniendo la violencia machista porque no quieren evitarla desde el fondo.

JAVIER ESPARZA (UPN): Yo no le voy a tolerar que siga diciendo lo que está diciendo Señora Sáez. Ya está bien.

PATXI LEUZA (Geroa Bai, presidente comisión): Señor Esparza...

ANA BELTRÁN (PP): Señor presidente...

SÁEZ: Ustedes quieren que siga la mujer con la pata quebrada en casa.

BELTRÁN: Le pedimos que retire lo que está diciendo.

LEUZA: Señor Esparza, señora Beltrán.

BELTRÁN: Pido amparo señor presidente porque acaba de hacer acusaciones muy graves, muy graves, y creo que se tiene que retractar de todo lo que ha dicho.

ESPARZA: Yo también pido una rectificación señora Sáez. Me parece que es un disparate lo que ha dicho. ¿Que nosotros estamos avalando la violencia machista? Pero usted quien se cree que es. ¿Cuándo ha visto usted que nosotros estemos avalando la violencia machista? ¿Cuándo? ¿En qué temas? ¿Qué día?

LEUZA: Señor Esparza, no tiene la palabra.

ESPARZA: Por Dios, un poquito de respeto.

LEUZA: Usted no tiene la palabra y la señor Beltrán, tampoco. Se ha acusado de ciertas cosas, la señora Sáez tiene la palabra para decir lo que tenga que decir y no voy a admitir más palabras.

SÁEZ: Me mantengo en que quienes no apoyan el programa Skolae no están a favor de la igualdad y a favor de una educación sexual para todas las personas en igualdad de condiciones.

BELTRÁN: Solicitamos luego el derecho de réplica.



Continúa la comisión con el turno del resto de portavoces. Al final:



BELTRÁN: Presidente, tengo derecho.

LEUZA: No le voy a dar un turno de réplica porque no considero que haya habido una ataque a su persona, sí a su partido. Ha habido unas palabras pero no a usted directamente.

BELTRÁN: Tengo derecho, solicito amparo en virtud del artículo 84.1 porque directamente se nos ha acusado por parte de la señora Sáez de un delito, que es decir que nosotros amparamos la violencia de género, que queremos una sociedad machista y que la mujer esté en casa con la pata quebrada. Y se ha dicho directamente a nuestras personas, por lo tanto solicito que lo valore. Me gustaría en virtud de ese artículo que nos conceda 3 minutos. Yo voy a hablar uno.

LEUZA: Le voy a contestar yo. Usted hágalo por escrito y los servicios jurídicos lo analizarán. Yo no sé decir si tiene usted razón o no. A usted no le ha aludido directamente.

BELTRÁN: ¿Pero cómo que no?

LEUZA: Lo ha hecho a la agrupación a la que representa.

BELTRÁN: Lo ha hecho a nuestras personas.

LEUZA: Usted tiene derecho a decir lo que está diciendo y yo tengo derecho a decir que sí o que no. Tengo la obligación y le voy a decir que no.

ESPARZA (señalando a Sáez): Que lo retire del acta.

LEUZA: Ha tenido la oportunidad, ustedes se lo han pedido, y ella no lo ha hecho.

ESPARZA (gesto de darse palmadas en la cara): Señora Barkos, no me haga así. Cara la que tiene usted.

ALBERTO CATALÁN (UPN, ex presidente del Parlamento): Señor presidente, una cuestión de orden. El artículo 120 de la cámara le permite a usted retirarlo del diario de sesiones las ofensas que se han podido realizar incluso pedirle a la que las ha realizado que retire las mismas. Depende de usted. ¿No quiere? Allá usted, pero nosotros se lo pedimos.

LEUZA: Señor Catalán, yo le estoy pidiendo que lo hagan por escrito y entonces la valoración será jurídica, porque para eso están los letrados, que son los que realmente van a dar su opinión y tienen que darla sobre este tema. Y no hay nada más que hablar.

BELTRÁN: Pero si no pone nada de que haga por escrito.

LEUZA: Se levanta la sesión.

ESPARZA: Señora Sáez, en el debate yo lo entiendo todo, pero ¿usted de verdad se cree lo que nos ha dicho? ¿No es capaz de retirarlo?

BELTRÁN: Cuando hemos aprobado aquí por unanimidad la ley de violencia de género y ustedes no apoyaron el pacto de la violencia machista...

ESPARZA: ¿No es capaz de retirarlo Señora Sáez? Vale, vale...

BELTRÁN: Ustedes que no aprobaron el pacto nacional contra la violencia de género nos dicen a nosotros...

Fin de la grabación.

