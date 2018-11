Actualizada 07/11/2018 a las 13:48

Uno de los objetivos principales que guían la labor del IES Alhama de Corella es impulsar “la formación integral del alumnado, no solo académica, sino también humana”, señala la vicedirectora Aurora Álvarez Tolivar. Para lograrlo, el centro está inmerso este nuevo curso en diversos proyectos que engloban a todos los ciclos que abarca el instituto: Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.

Las nuevas tecnologías están cada vez más integradas en las aulas del instituto. “El año pasado fuimos centro pionero, junto a los IES de Zizur, Caro Baroja y Navarro Villoslada de Pamplona, en poner en marcha un proyecto para fomentar la competencia digital”, explica la jefa de estudios. Este proyecto ha supuesto la incorporación de ordenadores portátiles Chromebook a las aulas de 1º de la ESO y, este curso, de 2º. “Con ellos se hace un uso complementario a los libros de texto”, comentan la vicedirectora y la jefa de estudios. Además, para mejorar la competencia digital del alumnado, este año el centro se ha incorporado al proyecto Criss, de carácter europeo.

La concienciación ambiental es otro de los aspectos que tratan de potenciar y este curso lo van a hacer a través de su proyecto de Robótica, que tiene como objetivo que “el alumno descubra qué mejoras se pueden incluir en nuestra rutina para que el centro sea más eficiente energéticamente”. Unido a esto, está su incorporación a la Red de Escuelas Sostenibles, que pretende “fomentar la conciencia respecto a nuestro consumo, los residuos que generamos y su gestión”. En el IES Alhama supondrá “la implantación, este año, de un plan de reciclaje de papel y plástico”, explican desde dirección.

El Instituto Alhama cuenta con alumnado de diferentes orígenes y, dentro de ellos, muchos no tienen el español como primera lengua. Por ello, en el marco de su Proyecto Lingüístico trabajan “cómo se pueden utilizar las distintas lenguas que se hablan en el centro como herramienta de integración, no de separación”, cuentan. En esta misma línea, el Proyecto PROEDUCAR busca “mejorar la inclusión educativa y el éxito escolar”.

EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO

En el IES Alhama, de modelo A, existe un programa bilingüe de inglés y francés. Además, el centro cuenta con dos proyectos Erasmus+, KA1 y KA2. “Con las actividades Erasmus+ tratamos de favorecer intercambios tanto de alumnado como de profesorado”, afirman. Gracias a ello, los profesores tienen la posibilidad de “ampliar y mejorar su desarrollo profesional, además de posibilitar la colaboración con sus homólogos de otros países de Europa” y, por otra parte, se potencia el aprendizaje de los alumnos. Se está trabajando para que todos tengan la posibilidad de participar en estos intercambios. “Buscamos que sean chicos y chicas que demuestren responsabilidad y madurez, de origen diferente y de situaciones socioeconómicas diversas”.

Dentro del proyecto Erasmus+ KA2, el instituto ha sido pionero en Navarra en el fomento de la movilidad sostenible y está actualmente inmerso en el programa “Movilidad sostenible, comunidad sostenible”, en colaboración con diversas asociaciones de Lituania, Dinamarca e Irlanda, además de con la asociación “Biciclistas de Corella”. El programa busca “mejorar las relaciones intergeneracionales, empoderar a la juventud, trabajar la integración social, el sentimiento de comunidad y la movilidad sostenible”. Adolescentes y voluntariado de los cuatro países participantes son los motores de este proyecto, que incluye, en sus actividades, talleres de reparación de bicicletas, señalización de senderos o recogidas de fondos para triciclos para mayores.

Además de los intercambios favorecidos por el proyecto Erasmus+, el centro organiza diversas actividades complementarias. “Desde Vicedirección organizamos muchas actividades de convivencia: taller de prevención de consumos, primeros auxilios, educación afectivo-sexual…”, cuenta Aurora Álvarez, vicedirectora. También se hacen actividades extraescolares, como la visita gastronómica que han hecho recientemente los alumnos de la FP Básica de Cocina y Restauración a San Sebastián. Asimismo, se realizan excursiones a sitios relativamente cercanos y que tengan interés con el resto de áreas y se ofrecen numerosas actividades deportivas.

REVISTA ESCOLAR

Desde hace cuatro años, los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º y 3º de ESO) hacen una revista anual. “Cada vez la intentamos hacer más madura, que no solo trate dinámicas del centro, sino aspectos que salgan del marco del instituto”, explica la vicedirectora Aurora Álvarez, coordinadora de la revista. La financiación se consigue gracias a los comercios de Corella. “Nosotros les ofrecemos publicidad de sus negocios a cambio de financiación. Desde el momento en que los alumnos se lo propusieron, muchos locales accedieron encantados y colaboran con nosotros desde entonces”. Entre otras secciones, hay una denominada “Corellanos de primera división”, donde se incluye una entrevista hecha a personas destacadas de la localidad.” El año pasado hablamos con Antonio Catalán, de hoteles AC. Este año, les tocará hacérsela al fotógrafo Eduardo Blanco.

POTENCIACIÓN CULTURAL

El pasado 5 de octubre, se presentó en el Cine Moncayo de Tudela el proyecto “Cauces de historia de la Ribera del Ebro”, un trabajo que ha realizado el IES Alhama junto con otros cuatro institutos de la Ribera de Navarra (Castejón, Cintruénigo, Benjamín de Tudela y Valle del Ebro) con el fin de “profundizar en la historia de la zona a través de sus gentes”. Para ello, los alumnos entrevistaron a familiares mayores sobre aspectos de la vida cotidiana, “para comparar la vida de antes con la de ahora”. Sus trabajos se muestran al público en una exposición en la Casa del Almirante de Tudela. También colaboran habitualmente con la Casa de Cultura, porque hay actividades que requieren un salón de actos grande y el instituto no tiene.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El IES Alhama cuenta con un programa de mediación para la resolución de conflictos que no solo concierne a profesores, sino también a alumnos. “Hay alumnos mediadores, ya que, normalmente, cuando hay un problema son más receptivos entre ellos que con algún profesor”, explica Rosa Villafranca, jefa de estudios. También están los alumnos driver, que tutorizan a otros. “A los que entran nuevos en 1º de la ESO, les llevan los de 4º”.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

Los alumnos del IES Alhama son, en su mayoría, corellanos, aunque también acuden alumnos de Fitero, pues no cuentan con instituto propio, y otros de Cintruénigo, ya que no tienen Bachillerato. La FP básica atrae a alumnos de otras localidades como Cabanillas y Cascante. En cuanto al profesorado, además de los 57 profesores, el personal no docente lo constituyen tres conserjes, un responsable de mantenimiento y dos administrativos.

DATOS

Nº alumnos/as: 509

Docentes: 57

Etapas educativas: ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.

Idomas: Inglés y francés.

Director: Miguel Ángel Humanes Luna Vicedirectora: Aurora Álvarez Tolivar Jefa de Estudios: Rosa Villafranca García Secretaria: Pilar Sánchez Barricante

Dirección: Avenida del Villar, 44. Corella.

Teléfono: 948 782015

Email: iescorel@educacion.navarra.es

Web: iesalhama.educacion.es

