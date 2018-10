UPN pide a los votantes del PSN su apoyo para evitar la "imposición nacionalista"

Actualizada 27/10/2018 a las 12:50

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha apelado este sábado a la "responsabilidad" de los dirigentes del PSOE y PSN, les ha reclamado que no pacten con los nacionalistas porque "no será gratis", y ha pedido directamente a los votantes socialistas su apoyo para defender el actual estatus de la Comunidad foral.



Así lo ha señalado Esparza en su intervención ante el Consejo Político del partido regionalista reunido este sábado en Pamplona, donde ha defendido los acuerdos "exitosos" y que "han traído prosperidad" que en el pasado firmaron UPN y PSN, e incluso su común rechazo en la actual legislatura a numerosas iniciativas del Gobierno de Uxue Barkos.



Por ello, ha dedicado la mayor parte de su alocución a advertir del rumbo del PSN ante las próximas elecciones forales e incluso a alertar de la posibilidad de que "Navarra se haya convertido en la moneda de cambio para gobernar España", con un posible pacto del PSOE para "entregar Navarra al PNV y EH Bildu para que estos voten a favor del PSOE en Madrid".



"Navarra ha sido tierra de acuerdos y tenemos larga tradición", ha dicho tras defender los resultados de pactos firmados en el pasado con PSN, UGT, CC OO, CEN, o con "los principales colectivos y los principales profesionales" en Navarra, que han traído "calidad de vida y progresismo" en cuatro Planes de Empleo, la implantación de la UPNA y su extensión a la Ribera, la construcción de centros de salud, bibliotecas o el Canal de Navarra, ha desgranado.



Sin acuerdos que "además han servido para preservar la realidad institucional de Navarra frente a quienes la cuestionan y atacan, sobre todo en los tiempos más duros, que hemos compartido con los socialistas", ha dicho en relación también a las décadas de actividad de ETA.



"Por eso, cuando se escucha a la cúpula del PSN decir que quiere pactar con el populismo, con Podemos, con IE, con Geroa Bai y con EH Bildu (porque si no, no les saldrán las cuentas), lo cierto es que me entristece, por la trayectoria, por la historia, por lo que hemos compartido", ha subrayado Esparza.



Y ante esto, ha cuestionado si esta deriva es la que los militantes y los votantes socialistas desean, y a ellos se ha referido para preguntarles "si las bases del PSN prefieren en Navarra un gobierno de UPN con PSN o prefieren un gobierno socialista con PNV-Geroa Bai, EH Bildu y Podemos".



"¿Prefieren un gobierno dentro de España o un gobierno donde estén los socialistas y que pacta con quienes quieren romper la unidad de España y que Navarra termine siendo anexionada por Euskadi?", se ha preguntado el líder regionalista tras advertir de que el nacionalismo vasco "nunca va a renunciar a Navarra" y que un pacto del PSN con ellos "no será gratis para Navarra".



Por eso -ha alertado- "no se entiende la posición del PSN, salvo que se nos escape alguna cuestión o se nos esté ocultando algo", ha dicho para elucubrar sobre que "de repente Navarra se haya convertido en la moneda de cambio para gobernar España, que el PSOE entrega Navarra al PNV y EH Bildu, y estos votan a favor del PSOE en Madrid".



Al respecto, Esparza ha reclamado "que nos digan la verdad, que hablen claro a la sociedad Navarra, que sean transparentes", y ha apelado a la "responsabilidad del PSOE, de Pedro Sánchez" y "sobre todo a las convicciones de los votantes socialistas en Navarra".



A ellos, "a los socialistas navarros que sienten como nosotros, que comparten con nosotros una idea de Navarra, a los socialistas navarros que se sienten orgullosos de su tierra, orgullosos de ser españoles y navarros, y no quieren que su voto sirva para imponer el euskera, la ikurriña, y para fortalecer un proyecto de ruptura y excluyente", es a quienes se ha dirigido.



A ellos les ha dicho que "UPN es el único partido que puede garantizar que en las próximas elecciones pueda haber un gobierno sin nacionalismos en Navarra", y lo garantiza "porque no vamos a pactar con el nacionalismo vasco" y "por los numeros" que aseguran una mayoría, al ser UPN el partido tradicionalmente más votado.



Esparza también ha dedicado parte de su discurso a criticar al actual gobierno de Navarra, caracterizado por su deseo de "imponer" aspectos como la educación o la lengua, y ante lo que ha reivindicado "la libertad que debe seguir teniendo cualquier ciudadano que viva en Navarra".



Frente a ello se ha mostrado seguro de que "el actual cuatripartito no va a repetir, no va a tener mayoría" y ha insistido que las dos únicas soluciones son las de un nuevo Ejecutivo con el actual cuatripartito más PSN, u otro liderado por UPN "con acuerdos con otros, eso sí, pero sin nacionalismos ni populismos", un gobierno "con personas capaces y solventes, apoyados en los mejores funcionarios sepan o no euskera".

