Irache denuncia el "uso abusivo" de ficheros morosos para cobrar

Actualizada 27/10/2018 a las 11:08

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha denunciado el "uso abusivo" de los ficheros de morosos por parte de algunas empresas para cobrar supuestas deudas.



Así, en lo que va de año, la Asociación ya ha atendido a más de quinientas personas que habían recibido llamadas o cartas en las que les amenazaban con incluirles en ficheros de morosos o les informaban de que ya les habían inscrito en ellos.



Algunas compañías utilizan estos ficheros como un instrumento de presión para conseguir ingresos, no siempre justificados, de forma que el sector que recurre con más frecuencia a los ficheros de morosos es la telefonía seguido a bastante distancia de la banca o incluso de los seguros.



Así lo ha señalado Irache en una nota, en la que explica que a menudo la primera noticia que tiene el consumidor de la supuesta deuda es la amenaza de inscribirle en un fichero de morosos. A veces, la exigencia de pago se da años después de que se produjo la supuesta deuda, y en muchas ocasiones no lo exige la empresa acreedora sino que lo hace otra, experta en cobros de este tipo.



A veces estas compañías de cobros actúan en nombre de la empresa acreedora. En otras ocasiones, estas compañías han comprado la deuda y la empresa con la que se produjo la presunta deuda ya se ha quitado de en medio.



Las cantidades por las que los consumidores son incluidos en ficheros de morosos son muy variadas; se han visto reclamos por deudas que no llegan al euro y otras que superan los dos mil, por ejemplo, aunque señala Irache que "las deudas no siempre son ciertas".



Así, a veces los supuestos morosos ni siquiera han mantenido relación contractual alguna con la empresa que ahora les reclama el dinero. A veces, puede tratarse de un alta fraudulenta en la que un tercero dio de alta un contrato a nombre del afectado y, evidentemente, sin su conocimiento. Otras veces la cantidad por la que se le ha inscrito como moroso es mucho mayor que lo que el cliente debía, en ocasiones acrecentadas por intereses totalmente desproporcionados.



Por ello, muchos de los afectados por estas cuestiones acuden a Irache para ver cómo actuar, ante lo que la asociación advierte de que en primer lugar hay que tener claro que sólo se pueden incluir en los ficheros de impagos aquella deuda "cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada". Por ello, en primer lugar, hay que reclamar a la empresa acreedora que indique de qué deuda se trata y que demuestre su existencia.



Además, debe haberse dado previamente un requerimiento en el que la compañía le informe de que, en caso de no abonar el importe, puede inscribirle en uno de estos ficheros.



Si no se han cumplido estos requisitos, el consumidor puede reclamar la anulación inmediata del registro. Conviene hacerlo de forma fehaciente y conservar la documentación por si hay que reclamar posteriormente.



Por otro lado, el responsable del registro de morosos debe comunicar al ciudadano su inclusión en los treinta días siguientes a que ésta se haya producido. El afectado puede, por su parte, solicitar al responsable del fichero que le comunique las empresas a las que se ha comunicado su inclusión en el registro en los últimos seis meses.



Algunos afectados no se conforman con que les retiren del fichero y denuncian la inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos. Otros exigen ante los tribunales una compensación por los daños, morales o económicos, sufridos por la inscripción irregular en el fichero.

