Trece docentes de nueve centros escolares de Navarra han obtenido un total de 18 sellos de calidad europeos por los proyectos desarrollados dentro del programa eTwinning en Navarra.

En concreto han sido galardonados docentes del CPEIP Huertas Mayores de Tudela, IES Navarro Villoslada de Pamplona Iruña, IESO Pedro de Atarrabia de Villava, Colegio Hijas de Jesús de Pamplona, CPEIP San Babil de Ablitas, CEPIP San Justo y Pastor de Fustiñana, IESO de Castejón, Colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina y CEPIP Irain de Lesaka.

Los docentes y proyectos que han sido reconocidos son los siguientes:

-CPEIP Huertas Mayores: proyectos ‘Rudolph is in town’ y ‘Hoppy Easter’ de Marisol Montañés y el proyecto ‘ eTwinning Space Explorers’, de Marisol Montañés, Daniel Serrano, Marisa Garde y Luisa Pérez.

-IES Navarro Villoslada: proyectos ‘ My History is my Pride’ y ‘A journey around the Mediterranean’ de Adriana Rípodas, y el proyecto ‘Esto mola, on s’inscrit?’ De Sylvia Picallo.

-IESO Pedro de Atarrabia: proyectos ‘Science is Fun y Challenge in Science’ de Izaskun Jorajuria.

-Colegio Hijas de Jesús: proyectos ‘ The best of both worlds’ y ‘Euro Teen Generation’ de Isabel Canal.

-CPEIP San Babil y CPEIP Santos Justo y Pastor: proyecto ‘Detectwinning’ de Juan Peñas y Óscar Valiente.

-IESO de Castejón: proyecto ‘ INCLUSO ETI, EVEN’ de Aurea Garde.

-Colegio Seminario Padres Reparadores: Proyecto ‘Twinsketches: notre monde en scène/s’ de Mathlide Hugrel.

-CPEIP Irain: ‘ Postcards from Europe!’ d e Miren Askasibar.

