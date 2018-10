Descenso notable de las temperaturas el fin de semana con ambiente invernal

25/10/2018 a las 06:00

La predicción del tiempo en Navarra para este jueves es que se esperan algunas brumas o nieblas matinales en los valles habituales de la zona norte, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. En estas mismas zonas, los cielos estarán nubosos o con intervalos nubosos de nubosidad baja. En el resto, la jornada será soleada con cielos despejados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19/24 grados, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas estarán entre los 6/11 grados. Seguirá el cierzo, pero perderá intensidad con respecto al de este miércoles.

Este viernes el día comenzará con nubes bajas en diversos valles de Navarra, pudiendo dar lugar a brumas o nieblas matinales. Y en algunos puntos, estas durarán hasta mediodía. Con el paso de la jornada aumentará la nubosidad por toda la Comunidad foral, sobre todo por la tarde. Por la tarde noche se esperan algunas lluvias débiles en la zona norte, que de forma más dispersa podrían afectar a puntos próximos. Las temperaturas máximas rondarán los 17/22 grados, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas oscilarán entre los 6/11 grados. Los vientos estarán en calma, fijándose por la tarde del noroeste flojos o moderados.

El sábado se espera un día con cielos muy nubosos o cubiertos en la comunidad. En la zona norte y noroeste se esperan lluvias y chubascos frecuentes. En el resto de Navarra habrá chubascos más intermitentes, siendo menos probables cuando más al sur y al este. La cota de nieve a primera hora de la mañana rondará los 1.300/1.600 metros, bajando hasta quedarse en los 600/800 metros. Por la tarde noche, es probable en la zona norte alguna tormenta acompañada de granizo menudo. Las temperaturas máximas serán entre los 9/14 grados y las mínimas que se darán al final de la jornada oscilarán entre los 3/6 grados. El cierzo se dejará notar en toda Navarra.

El domingo tocará retrasar la hora. Y, en la madrugada del sábado al domingo, a las 3.00 horas AM habrá que poner los relojes en las 2.00 horas AM. El último día de la semana se espera una jornada con cielos nubosos o con intervalos nubosos, siendo la nubosidad menos abundante en las zonas noreste, este y sureste. Hasta pasado el mediodía apenas se esperan precipitaciones, siendo probables algunos chubascos en la zona noroeste y oeste de la Comunidad foral. Por la tarde noche se espera que la lluvia se generalice por la zona norte y noroeste, cayendo de manera más local en zonas próximas. En el sur de la Comunidad foral no se esperan precipitaciones.

TORMENTAS Y NIEVE

La cota de nieve estará entre los 600/800 metros. En la zona norte es probable alguna tormenta acompañada de granizo menudo. Las temperaturas máximas rondarán los 5/10 grados y las mínimas entre los 0/5. El cierzo seguirá soplando con cierta intensidad.

La semana que viene comenzará el lunes con ambiente invernal. Habrá lluvia, sobre todo en el norte, y seguirá nevando entre los 800/1.000 metros aproximadamente.

Etiquetas Meteorología

Selección DN+