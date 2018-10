Actualizada 25/10/2018 a las 18:03

Cerca de 300 alumnos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra han participado este jueves en la International Exchange Fair, una feria sobre programa de intercambios. Durante la jornada, un total de 60 estudiantes de 25 países, que realizan una estancia internacional en el centro académico, han contado su experiencia universitaria en sus países de origen a los estudiantes del campus de Pamplona.

El encuentro ha formado parte de la International Week, un evento donde las diferentes facultades explican a los alumnos los destinos y universidades de intercambio. Actualmente, en la Universidad de Navarra realizan una estancia más de 550 alumnos de 40 países, cifra que ha aumentado un 60% en los últimos diez años. Por su parte, 551 alumnos de la Universidad de Navarra formarán parte este curso de un programa de intercambio, en universidades de 21 países.

Entre los primeros se encuentra Chris van Vliet, de la University of Groningen (Países Bajos). “Sabía que quería venir aquí, pero mi español no es muy bueno. Afortunadamente la Universidad de Navarra no exige a los alumnos de intercambio hablar español”, explica.

Julie Chemutai, de la Strathmore University (Kenia), ha decidido estudiar en la Universidad de Navarra para conocer una nueva cultura y porque quería aprender español con un buen acento. Aconsejaría ir a su universidad para tener la oportunidad de “conocer personas de diversas culturas africanas” y porque se trata de “la mejor del centro de África y una oportunidad para reforzar sus conocimientos de inglés”.

Universidad de Navarra

