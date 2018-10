Prevén las adjudicaciones del nuevo modelo de concertación de residencias para 2019

Actualizada 24/10/2018 a las 16:53

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha puesto en valor las "mejoras muy notables en cuanto a los procedimientos y resultados finales" del nuevo modelo de concertación con las residencias de mayores y también ha destacado el "refuerzo presupuestario" contemplado de cara al año 2019. Según ha indicado, se prevé que en la primavera del próximo año se puedan realizar ya las adjudicaciones y los contratos en cada uno de los casos.



En una comisión parlamentaria, solicitada por UPN para informar del acuerdo marco relativo al nuevo modelo de concertación con las residencias de mayores, Laparra ha detallado que los objetivos que se plantean por el acuerdo marco son "poder ofrecer una plaza pública allí donde el usuario lo solicite; incrementar el número de plazas concertadas, especialmente en Pamplona y Comarca; un modelo de atención centrado en la persona; o concertar nuevos servicios que faciliten la estancia en el domicilio desde las propias residencias".



En cuanto a las características del nuevo modelo de concertación, el vicepresidente ha destacado que se busca "respetar la capacidad de elección del usuario, que sea quien determine donde quiere alojarse y tener la residencia". Además, según ha dicho, "se garantizará que sea en el área de la residencia en la que decida y se podrá optar también a otra área aunque no resida en la misma".



Respecto a las condiciones del acuerdo marco, ha explicado que se establece la posibilidad de un concierto abierto de hasta 3.000 plazas, la demanda que estimamos en este momento; y que los centros se irán incorporando conforme vayan venciendo los contratos anteriores, "algunos por tanto de forma inmediata".



Asimismo, Laparra ha explicado que los centros residenciales "podrán concertar tantas plazas como lo deseen y cuando la administración no utilice todas las plazas, podrán ocuparlas de forma privada".



Sobre los requerimiento de personal que se están planteando para los conciertos, el vicepresidente ha relatado que se propone una ratio mínima de profesionales común para todas las residencias, en función del porcentaje de personas dependientes. Para la atención nocturna, se establece la obligación de que todos los centros cuenten al menos con dos profesionales por la noche y el número de personas aumente en función del número de personas en la residencia.



En cuanto al cálculo del precio módulo-concierto, se establecen tres variables distintas y da lugar a "una lista relativamente amplia de precios del módulo en cada uno de los casos", ha expuesto Laparra, para detallar que las variables son: "el porcentaje de personas dependientes en el centro; el salario de los trabajadores; y el ratio del personal de atención directa, usuario y año, teniendo en cuenta los cuidadores, enfermería y los técnicos".



Según ha indicado, con este sistema se pretende "incentivar a los centros en la mejora de las ratios y las condiciones salariales". Y también ha resaltado que "el objetivo es avanzar hacia un precio de concertación único, pero sentado en estos elementos" y "llegar a la firma de un convenio colectivo de carácter sectorial".

CALENDARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTARIA



Por otro lado, en relación al calendario previsto, el vicepresidente de Derechos Sociales ha explicado que pretenden que para el próximo día 29 de octubre se haya finalizado la recogida de información de todas las residencias y que, con toda esa información, para mediados de noviembre se esté en condiciones de "hacer ese ajuste definitivo del cálculo del módulo-concierto que correspondería a cada una de las residencias".



Ha agregado que para finales de 2018 "podríamos tener ya cumplimentado el proceso administrativo para la realización de la convocatoria", de tal modo que a principios de 2019 se pueda "hacer la licitación" y en la primavera del próximo año "realizar ya las adjudicaciones y los contratos en cada uno de los casos".



En cuanto al presupuesto, Laparra ha destacado que en anteproyecto para el año 2019 "hay un refuerzo importante de los recursos para afrontar la mejora de los conciertos residenciales, un refuerzo de 8,7 millones, lo que supone un aumento de un 15% respecto a 2018".

UPN: "LA HERENCIA QUE VA A DEJAR ES TERRORÍFICA"



En el turno de los grupos parlamentarios, la regionalista Maribel García Malo ha afirmado que le preocupa "mucho" la comparecencia del vicepresidente ya que, a su entender, "la herencia que va a dejar es terrorífica y preocupante en este campo" y ha reprochado a Laparra que "no haya concretado absolutamente nada". "Lo tienen muy verde, las residencias no tienen el documento", ha expuesto García Malo, quien ha afirmado que aunque podrían apoyar el modelo, el vicepresidente no ha entrado en detalles y, además, "va muy tarde".



Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha puesto en valor "el esfuerzo realizado" para obtener "esta ya casi convocatoria de acuerdo marco, que es muy importante y exactamente lo que hace falta en el sector de los centros residenciales para personas mayores". Se trata, en su opinión, de "un cambio de modelo en la gestión y la atención que van a proporcionar mucha más calidad y mejores condiciones a las personas que trabajan".



En representación de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde también ha respaldado el trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Derechos Sociales y ha señalado que, aunque no es el modelo "final" que defiende la coalición, "vamos en la dirección". Así, ha valorado "positivamente" el acuerdo marco de concertación con las residencias y ha remarcado que tiene "partida presupuestaria".



También Mikel Buil, del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai, ha apoyado las "mejoras fundamentales" del nuevo modelo de concertación y ha resaltado que en el presupuesto para el próximo año se aumente "en más de 8 millones" la cuantía. "Hay dinerito y calendario, algo que no hicieron", ha dicho a la oposición.



Por su parte, la socialista Nuria Medina ha considerado que, teniendo en cuenta lo que queda de legislatura, "evidentemente apostar por un nuevo modelo de conciertos no ha sido una prioridad" para el departamento dirigido por Laparra. Ha afirmado que puede compartir "la filosofía" del acuerdo marco, pero ha pedido más concreción sobre cómo se van a regular algunos de los planteamientos.



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra ha expresado su apoyo al acuerdo marco, a su contenido, presupuesto y calendario previsto y ha asegurado que se trata de "un paso muy importante adelante". Además, ha preguntado a UPN y PSN "si se van a atrever a votar en contra del aumento del 15% del presupuesto para las residencias".

