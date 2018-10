El colectivo de madres reitera que Barkos les remitió al Parlamento o a los tribunales

Actualizada 24/10/2018 a las 20:25

El colectivo de madres que reivindica la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad ha asegurado que no quiere entrar en un "juego político", pero ha reiterado que este martes la presidenta Uxue Barkos les derivó al Parlamento "no en una ni dos, sino en por lo menos cinco ocasiones" y, si esta vía no funcionaba, dijo que "nos quedaba la judicial".

En conferencia de prensa, la consejera portavoz, María Solana, ha afirmado que Barkos "en ningún caso les instó a ir al Parlamento ni a los tribunales", sino que se limitó a responder que solo con otra ley con carácter retroactivo se podría proceder a la devolución del IRPF.

Al respecto, el colectivo de madres ha señalado en un comunicado que Barkos también comentó que, "ante una sentencia a nuestro favor, estarían encantados de pagar", aunque el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, indicó que "no veía mucha salida porque ya había sentencias contrarias".

"No vamos a consentir, por nuestro honor y el de nuestras familias y todas las madres que nos apoyan en esta causa, que se nos tache de mentirosas", destaca este colectivo, que asevera que su único propósito "es que nos den lo que por derecho es nuestro, lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado que nunca se nos debió quitar. La política, para los políticos".

Tras mostrar su "absoluta decepción por estas declaraciones del Gobierno", las madres anuncian que el viernes se reunirán "con la mejor voluntad" con todos los partidos políticos "para darle a esto una solución consensuada que satisfaga a las 23.000 madres afectadas".

Por otro lado, este colectivo de madres ha informado de que una de las afectadas, la pamplonesa Emma Casado, compositora desde los 12 años, en escenarios desde los 16 y actualmente cantante del grupo Lambrettos, ha compuesto un tema musical titulado 'Que nos quiten lo bailao pero no lo tributao', que se está difundiendo por redes sociales.

En los versos de esta canción, se muestra confiada en que van a conseguir su reclamación: “No hay nada imposible, solo hay que creer en que todas juntas lo vamos a hacer”.

El tema ha sido grabado y mezclado en los estudios R81 Producciones, que han querido colaborar solidariamente con esta causa.

Por su parte, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido en un comunicado a Barkos que "deje de mentir y manipular a las madres navarras que reclaman la devolución de las retenciones de las prestaciones por maternidad" y ha expresado su indignación al ver que el Gobierno de Navarra ha emitido criterio negativo sobre la proposición de ley de su partido que pretende declarar exentas estas prestaciones.

“El Gobierno no tiene voluntad ni ganas de declarar exentas las prestaciones por maternidad, ni intención de devolverlas, y por eso, miente a las madres navarras cuando se reúne con ellas y echa la culpa a la oposición de un problema que ya debería estar resuelto”, indica Beltrán.

