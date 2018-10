Chivite: "No gobernaremos con quien no defienda la igualdad y la coeducación"

Actualizada 24/10/2018 a las 14:19

La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha afirmado este miércoles que los socialistas no gobernarán en Navarra con "quien no defienda con hechos y con convicción la igualdad y la coeducación".



Así lo indica en un comunicado en el que considera "muy grave que haya partidos políticos que pongan en cuestión la necesidad de coeducar, que no es sino cumplir con los valores y principios constitucionales y avanzar para tener una sociedad más madura, más democrática y lograr la igualdad real y efectiva".



En esa línea apuesta por un gobierno que defienda esos "valores cívicos y democráticos y que lidere desde las políticas públicas los avances en igualdad", tras lo que apunta que "ahí está la competición de algunas formaciones por ver quién es más conservadora y se va más a la derecha, como está haciendo UPN con el PP".



Al respecto alerta de "una peligrosa involución que nos puede llevar, si gobiernan estos partidos, a agrandar la brecha de la desigualdad y a recortar derechos". Chivite cita como ejemplo "la propuesta del PP respecto al aborto, ya que quiere retroceder a la ley de los años ochenta".



Asegura que los socialistas estarán "siempre por la igualdad pero también por avanzar en derechos de ciudadanía" y por eso no gobernarán "con quien no garantice la igualdad como elemento transversal de las políticas públicas y la coeducación, que tiene que estar en los centros sostenidos con fondos públicos".



" Coeducar mejora la convivencia y en ese camino debemos avanzar para tener una sociedad mejor", asevera Chivite, quien concluye afirmando que "ni un paso atrás para lograr la igualdad real y efectiva".

