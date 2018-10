Se aprueba, a petición de PSN, mantener relación "bilateral" con el Gobierno central

Actualizada 19/10/2018 a las 11:52

El Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución del PSN que emplaza al Ejecutivo foral a establecer una relación "bilateral leal, transparente y constructiva con el Gobierno de España, basada en el diálogo y la voluntad de acuerdo".



Esta iniciativa ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, la abstención de UPN y Podemos-Orain Bai y el rechazo de EH Bildu, PPN e I-E, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral iniciado este martes.



En la sesión, además, se ha aprobado otra propuesta de los socialistas que pedía la creación de un Plan Estratégico para la Escuela Pública que contemple "una distribución adecuada del alumnado desfavorecido", un mapa "específico" de la educación inclusiva y una reducción de ratios en los centros "de alta complejidad".



Esta propuesta, que también contempla una planificación de las plantillas "en conexión directa con el volumen de incorporación tardía", un aumento del gasto de funcionamiento de los centros y un apoyo "específico" a la escuela rural, ha obtenido el apoyo de todos los grupos, a excepción de UPN, PPN y Geroa Bai, que se han abstenido.



Idéntico resultado ha obtenido otro de los textos que han salido adelante, en el que se emplaza al Gobierno de Navarra a diseñar una estrategia para "afrontar el reto de la despoblación mediante un plan de choque que contribuya a mejorar el nivel de vida en el medio rural".



En tercer lugar, se solicitaba "asegurar en estándares máximos de calidad las dotaciones básicas (luz, agua o banda ancha) en todo el territorio", así como "facilitar la pronta llegada del TAV, renovar y eliminar los puntos negros de las carreteras" y promover la inmersión digital de la población.



En este caso, la propuesta ha decaído debido a la abstención de UPN y PPN, el voto favorable de PSN y Geroa Bai y el rechazo de Podemos-Orain Bai, EH Bildu e I-E.



También se proponía estudiar la oferta formativa de digitalización que se imparte para incentivar la incorporación de la mujer, y facilitar la digitalización de las empresas estableciendo para ello un protocolo de seguimiento y asesoramiento.



En un cuarto documento, que tampoco ha salido adelante, se llamaba a "avanzar en la protección del trabajo autónomo, así como a promover la racionalización de las jornadas laborales, la flexi-jornada o el teletrabajo, también en la función pública, donde se recomienda la revisión de las ayudas de conciliación y de los criterios de corresponsabilidad".



Este epígrafe ha obtenido la abstención de UPN, PPN, Geroa Bai y dos parlamentarios de Podemos-Orain Bai e I-E, frente al apoyo de EH Bildu y PSN, y el voto en contra de cuatro integrantes de Podemos-Orain Bai.



El regionalista Carlos García Adanero ha anunciado la abstención de UPN en todos los puntos tras criticar la falta de concreción de algunas propuestas, ya que en muchos aspectos "se podría afinar más" pero los socialistas han preferido "estar en la nebulosa".



En la misma línea se ha mostrado la portavoz popular, Ana Beltrán, que ha denunciado la "tibieza" de los socialistas. "Con su tibieza, lo que dejan es siempre esa nebulosa y no sabemos si es cesión a los nacionalistas por el apoyo a la moción de censura", ha indicado, tras explicar que si la quinta propuesta, relacionada con la "bilateralidad", hubiese sido presentada por EH Bildu "o cualquier grupo nacionalista", hubieran "sabido por dónde iba".



Además, ha criticado la actitud de "mendicidad" que la portavoz socialista está ejerciendo "de forma casi denigrante". "Me entristece y me da pena su actuación -ha trasladado-, no me gusta verla mendigar el voto y el apoyo a la izquierda radical, a Podemos e Izquierda-Ezkerra".

