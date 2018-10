Actualizada 18/10/2018 a las 17:36

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que tiene "miedo" de que "el cambio en Navarra siga estando en manos de quienes comparten un modelo económico con la derecha" y ha cuestionado además que haya partidos del cuatripartito que busquen incorporar al PSN a acuerdos, considerando que supondría "un freno para el cambio".

Laura Pérez, que ha intervenido este jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, ha considerado que en esta legislatura "se han dado importantes pasos para aliviar la vida cotidiana de quienes peor lo están pasando, pero en las cuestiones fundamentales, en las políticas estructurales, tal vez no se han hayan llevado a cabo los cambios que hubiéramos querido".

La parlamentaria foral ha afirmado que a lo largo de esta legislatura Navarra ha gastado más de 2.000 millones en pagos de peajes en la sombra, amortización de la deuda e intereses, por lo que ha considerado que la deuda es "un yugo" que "impide hacer cambios más profundos" en la Comunidad foral.

Laura Pérez ha señalado que "desalojar del Ejecutivo foral a los responsables de la crisis, a los gestores de la miseria y de los recortes era una necesidad vital". "Urgía poner fin a un Gobierno que multiplicó por cinco la deuda pública de Navarra, un endeudamiento que lejos de contribuir a un nuevo modelo productivo fomentó un desarrollo insostenible basado en infraestructuras megalómanas", ha asegurado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai ha considerado que "las políticas de UPN, PSN y PPN nos llevaron a la ruina y solo por eso no merecen volver al poder".

No obstante, ha afirmado que "conseguimos echarlos pero su larga sombra sigue estando presente en el agujero negro de la deuda que nos dejaron y el actual Gobierno, lejos de criticarla, no osa cuestionarla y se ha convertido en su perfecto gestor".

Laura Pérez ha afirmado que "no hay reforma fiscal que pueda hacer frente a la deuda, que es un yugo, y mientras no nos despojemos de él no va a haber horizonte emancipador que no deje a nadie atrás".

La parlamentaria ha señalado que en esta legislatura "se han pagado más de 2.000 millones entre peajes en la sombra, amortización de deuda e intereses", por lo que ha considerado que "decir que no hay dinero es faltar a la verdad".

Según Laura Pérez, no se han podido revertir los recortes de años anteriores "porque las leyes de UPN, PSN y PPN lo impiden". "No se ha ido más allá en los cambios más profundos por que las leyes lo impiden y son las que tenemos que cambiar. Si no nos queremos ver gestionando la miseria, la gente tendrá que movilizarse, sobre todo para que UPN, PSN y PPN no vuelvan más a las instituciones", ha señalado.

No obstante, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai ha considerado que, "pese a todas las dificultades, en el departamento de Derechos Sociales se han conseguido importantes logros a la hora de blindar partidas tan necesarias como la de renta garantizada".

En el ámbito de educación, Laura Pérez ha valorado que "se ha aumentado el techo de gasto, pero lo cierto es que han faltado recursos y esta ha sido una de las cuestiones que deberían haber sido prioritarias desde el principio de la legislatura". "Es uno de los departamentos a los que hay que dar recursos. Es una inversión y no un gasto", ha señalado.

