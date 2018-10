17/10/2018 a las 19:20

El colegio La Compasión-Escolapios ha dado la bienvenida al curso 2018-2019 con la apertura de un nuevo espacio en la planta de 1º y 2º de Infantil. Con el fin de trabajar la transparencia, se han sustituido las paredes que separaban las aulas del pasillo por grandes cristaleras que permiten ver qué ocurre en el interior. “Queremos que las clases sean espacios abiertos y colaborativos, no lugares cerrados y aislados”, explica el director del centro, Jacobo Rey.



El trabajo cooperativo, uno de los principios fundamentales del centro, está presente también en el lema que guía las distintas actividades y proyectos que se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos meses. “En tus manos-Zure eskuetan” es el elegido para este nuevo curso. El mensaje principal que se quiere transmitir es que los responsables de los centros escolapios están a disposición de los alumnos, las familias y los más necesitados. “Queremos hacer reflexionar a los alumnos y crear un clima de confianza entre todos”, que cada uno sepa que cuenta con la ayuda necesaria para desempeñar su trabajo y, al mismo tiempo, que aprendan a aprovechar las oportunidades que tienen “en sus manos”.

La oferta educativa del colegio La Compasión-Escolapios, de modelo A, abarca desde 1º de Infantil hasta 4º de la ESO. La metodología del centro promueve una atención especial al desarrollo de las lenguas, introduciendo el inglés y el euskera a partir de Infantil y siempre desde un enfoque comunicativo. “Lo que intentamos potenciar es el uso del idioma, no solo el aprendizaje, que los alumnos se acostumbren a utilizarlo mediante exposiciones y trabajos”, indica el director. Tanto el castellano como el euskera y el inglés se incluyen en proyectos comunes, aunque el euskera cuenta con menos horas lectivas. Dentro del proyecto lingüístico global del colegio, se dan clases de ambos idiomas en horario extraescolar para los alumnos que lo deseen, desde 2º de Infantil hasta 4º de la ESO.

PROYECTOS SOLIDARIOS

El respeto, la solidaridad o la libertad son algunos de los valores que rigen la educación del colegio La Compasión-Escolapios, basada en la fe cristiana. El centro, además, cuenta con la estrecha colaboración de la Fundación Itaka Escolapios, que complementa y enriquece la oferta educativa con grupos educativos y actividades de solidaridad. “Desde hace dos años, la filosofía de estas actividades es el aprendizaje-servicio. Es decir, los alumnos aprenden algo para luego llevar a cabo un servicio social”, señala el director Jacobo Rey.

Además de las convivencias y los grupos de tiempo libre (Tipi-tapa, Miguel Gurea y Bidean), donde se trabaja el desarrollo evolutivo de los alumnos, el proyecto más ambicioso que envuelve cada año a todo el colegio es el de la “Caminhada”, que este año celebrará su XXII edición. Se trata una fiesta que persigue recaudar fondos para que los niños de los países pobres puedan acceder a la educación. Este curso, el lugar elegido es el Congo. Los días previos a la celebración de la fiesta, el centro desarrolla en las aulas diversas actividades de educación para la solidaridad. “Se enseñan cosas sobre el lugar protagonista de esta fiesta solidaria, lo que les falta y aquello que podemos ofrecerles”, subrayan desde dirección. “También contactamos con gente de allí, porque no solo les ayudamos nosotros, sino que ellos también nos aportan cosas sobre la vida, su cultura…”.

Este aprendizaje-servicio también se lleva a cabo en residencias de ancianos, como la de Amavir Oblatas, y en residencias de enfermos mentales. Alumnos de 5º y 6º de Primaria y los de Secundaria preparan diversas actividades y, después, las desarrollan por grupos en las residencias. “Este años estamos pensando en preparar con los alumnos de Secundaria actividades de educación física, para que luego puedan practicarlas con ellos”, señala el director. “Aprender para luego hacer algo, en eso se basa la dinámica de los distintos proyectos del colegio”.

ESTRECHA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Además de la ayuda y el trabajo que desempeña la Apyma dentro del centro, como por ejemplo su aportación en la financiación de actividades culturales y educativas (concurso navideño, talleres académicos, Camihnada…), la Compasión-Escolapios cuenta con una escuela para madres y padres en la que se tratan todo tipo de temas educativos desde Infantil. “Trabajamos con alrededor de 20 familias, vamos muy en conjunto”, reconoce el director. Y lo hacen desde el principio, ya que las familias tienen la posibilidad de estar presentes en el periodo de adaptación. Sobre todo en los casos de alumnos que vienen de otros países. “Respetamos la evolución del niño y la importancia de la referencia familiar”, explican desde dirección.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Todos los colegios Escolapios están inmersos en el proyecto de innovación educativa Suma+Sigue con el que tratan de “profundizar y avanzar en el modo de educar y formar a los alumnos, desde el presente y para el futuro, siempre con base en las claves escolapias”. Las acciones innovadoras se realizan a través de las Pautas de Trabajo Común (PTC), que son diseñadas por un equipo de docentes del centro y deben ser puestas en marcha por todo el claustro. Algunas de las pautas que se han desarrollado a lo largo de los últimos cursos son los Grupos Flexibles Heterogéneos, donde se aprende a trabajar de manera cooperativa en agrupaciones de 3 o 4 alumnos, o los Grupos Base, que no son grupos de trabajo como tal, sino de apoyo, estímulo y ayuda. Estos últimos tienen como objetivo “desarrollar la dimensión social de la persona, ofreciendo a cada alumna y cada alumno el apoyo necesario para afrontar mejor los retos de la escuela”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN GRUPO

En La Compasión Escolapios todas las aulas cuentan con un proyector y una pizarra blanca para vídeos, presentaciones y trabajos. “En Secundaria, a partir de primero de la ESO, tenemos el Programa One to One. Cada alumno cuenta con un portátil que les da el colegio en el que ya tienen instalada la plataforma necesaria para poder hacer sus tareas”, explica el director, Jacobo Rey. Con el uso de estos portátiles, sumado a la disposición de las mesas por grupos, tratan de fomentar “el trabajo cooperativo y el aprendizaje dinámico, que los alumnos trabajen juntos y propongan cosas. Mientras, el profesor controla y revisa la actividad desde la plataforma común”.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

El centro educativo La Compasión Escolapios de Pamplona pertenece a la orden religiosa Escuelas Pías, Provincia de Emaús. En 2003, ante la imposibilidad de las religiosas compasionistas de seguir al frente del colegio la institución escolapia decidió hacerse cargo.

El centro, situado en la Rochapea, tiene conexión directa con el colegio Escolapios Calasanz, en el centro de Pamplona. Por ello, los alumnos que deciden cursar bachiller después de terminar sus estudios de Secundaria en La Compasión no necesitan esperar a la plaza, ya que tienen una automática en Calasanz.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 984

Docentes: 72

Etapas educativas: Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Idomas: Inglés y euskera

Director: Jacobo Rey

Dirección: Calle Bernardino Tirapu, nº 32, Pamplona.

Teléfono: 948 148 811

Email: compasion@escolapiosemaus.org

Web: www.lacompasion.pamplona.escolapiosemaus.org

Selección DN+