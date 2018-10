Actualizada 17/10/2018 a las 14:21

El Ayuntamiento de Pamplona estrena este otoño programación cultural, con nuevas iniciativas para extender las actividades a todos los públicos, comenzando por los bebés y la primera infancia, a los que se dedican actividades específicas para iniciarse en las artes escénicas, y siguiendo por la juventud, que tendrán un nuevo club de cine y espacios creativos en los civivox para proyectos audiovisuales, electrónicos y de 3D. La programación traerá además nuevas propuestas escénicas a la ciudad, como el primer Festival de Microteatro de Pamplona, que se estrenará este próximo fin de semana.

Estas son algunas de las novedades de la programación de otoño-invierno de la red civivox, una propuesta elaborada por el Área de Cultura del Ayuntamiento y que ha sido presentada en rueda de prensa por la concejala de Cultura y Educación, Maider Beloki, y la directora del área, Maitena Muruzábal. En la presentación han estado acompañadas por Miguel Munárriz, cofundador de La Nave Producciones Teatrales, compañía organizadora del primer Festival de Microteatro de Pamplona: Microstable 2018.

Esta primera edición de Microstable se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en Civivox Condestable, con representaciones a partir de las 19 horas. Se trata de un programa que llevará al centro de la ciudad propuestas escénicas contemporáneas de doce compañías. Según han explicado, se trata de una manera diferentes de ver teatro, más inmediata, más “auténtica”. En diferentes espacios, con piezas de duración sólo 15 minutos, estos doce grupos mostrarán en sus espectáculos: títeres, clown, grandes actores y multitud de sorpresas.

Participarán Boboli Theatre Productions, Aranzazu Echeverría, Vega Iguarán, Pez Limbo, Segunsurja, La Sostenible, Malalengua Producciones, Colifata Producciones, Enrique Simón, Nomofobikak, El Pie Varo, y María Andrés. La programación completa puede consultarse en la web www.microteatropamplona.com. Las entradas, al precio de 4 euros por cada espectáculo, y abonos diarios para 4 espectáculos al precio de 12 euros, pueden adquirirse en Civivox Condestable y en www.pamplonaescultura.es.

FESTIVAL DE LA PRIMERA INFANCIA

La nueva programación de la red civivox dedica un nuevo espacio para los más pequeños, denominado VoxTxikia, con toda una serie de actividades para que se inicien en el mundo de las artes escénicas desde distintos ámbitos. Así, se ha programado el cuento-concierto ‘Arrugas en la piel’, en el que la compañía Hegan&Dreams llevará a civivox Condestable un espectáculo íntimo y sensorial a través de los sonidos del arpa, la flauta travesera y el mundo de las palabras (sábado 27 de octubre, con sesiones en castellano y euskera). También habrá un laboratorio de música y arquitectura en civivox Condestable (domingo 4 de noviembre) y el espectáculo ‘Malebable’ en civivox Mendillorri (sábado 10 de noviembre).

En VoxTxikia se desarrollarán sesiones didácticas e innovadoras en civivox Mendillorri colaboración con KunArte, el centro de innovación escénica y pequeña infancia de teatro Paraíso de Vitoria. Así, se propone el espectáculo ‘Conchas’ (sábado 17 de noviembre) y ‘Viaje de una nube’ (sábado 24 de noviembre). Por su parte, Civivox Iturrama acogerá cuentos kamishibai para bebés (miércoles 21 de noviembre) y charlas para los cuidados en la pequeña infancia en colaboración con las Escuelas Infantiles Municipales (martes 30 de octubre y lunes 19 de noviembre), además de un encuentro de arte y pequeña infancia (miércoles 28 de noviembre).

También se ha programado una serie de talleres de plástica dirigidos a bebés de 6 a 36 meses, un espacio para estimular los sentidos y despertar la capacidad de observar y fomentar la curiosidad. Los talleres se celebrarán un sábado al mes en civivox Ensanche. Además, en civivox Mendillorri habrá otra serie de talleres de creación plástico-sonora para bebés de 0 a 36 meses, que también se celebrarán distintos sábados pro la mañana, y en Iturrama, un taller de danza para bebés.

Asimismo, se va a lanzar un programa de libros para la pequeña infancia. En colaboración con las bibliotecas de Iturrama y Yamaguchi, y de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, del 27 de octubre al 28 de noviembre habrá una exposición y muestra de diferentes libros, revistas y publicaciones sobre literatura, arte, educación, alimentación, etc. destinados a la pequeña infancia y sus familias

CINE CLUB JUVENIL

Este otoño Civivox Condestable estrena cineclub juvenil, una iniciativa que busca acercar la cultura cinematográfica y audiovisual a chicos y chicas de entre 7 y 14 años. Se trata de enseñar qué son las películas, cómo se producen y los significados que se transmiten, dándoles herramientas para descifrarlos y así desarrollar un punto de vista crítico frente a las imágenes que descubren cotidianamente. Se utiliza la óptica divertida y participativa, basada en el debate y la puesta en común, creando una pequeña comunidad donde expresen sus opiniones con libertad y aprendan a intercambiar puntos de vista.

El club de cine se celebrará todos los domingos y revisará desde la edad dorada del cine mudo, hasta el género musical, pasando por animación japonesa, aventuras clásicas o grandes narraciones transformadas en guiones cinematográficos. Trabajos de realizadores de diversas procedencias, como el japonés Miyazaki, el estadounidense Buster Keaton o el irlandés Tomm More, se conjugarán con obras de productores como Tim Burton o guiones de Spielberg, hasta ofrecer una cartelera compuesta por 14 cintas que se proyectarán en 12 sesiones.

Junto a esta nueva iniciativa habrá nuevos programas de cine, pero para ser sus protagonistas. Así, la red civivox acogerá distintos talleres de cine de animación ‘Stop Motion’, que descubrirán las técnicas más antiguas del cine, la animación fotograma a fotograma, para después crear una historia desde una tablet o un teléfono móvil. También se ofrecerán sesiones de cine mudo en familia, toda una experiencia cinematográfica donde se rodará una película de cine mudo de manera colaborativa. Y, como novedad, habrá talleres de doblaje de películas en familia, que se celebrarán varios sábados en civivox Ensanche y Milagrosa.

ESPACIOS MAKER

Al equipamiento de la red Civivox, se incorporan tres espacios para el desarrollo del aprendizaje individual y colaborativo mediante DIY (Do it yourself, hazlo tú mismo), donde poder obtener nuevas capacidades en nuevas tecnologías, ampliar el conocimiento, y desarrollar la creatividad digital. Utilizando metodologías STEAM, se realizarán diferentes actividades dirigidas a la creación de proyectos individuales o colectivos.

Estos espacios comprenden 3 disciplinas digitales: civivox Mendillorri contará con un espacio maker 3D, un punto de encuentro para la fabricación de formas y objetos mediante el diseño digital aplicado al modelado con la impresión 3D; civivox San Jorge incorporará un espacio maker audiovisual, un lugar para la grabación de piezas musicales, instrumentales, narrativas, clips, películas, cortos, etc., dirigido hacia la realización de vídeos y canciones de base digital y a la promoción en internet. Y civivox Milagrosa tendrá un espacio maker de electrónica, donde poder trabajar con open hardware, Raspberry y Arduino, circuitos, electrónica y programación.

Los nuevos espacios se estrenarán con una serie de cursos realizados en colaboración con la Asociación de Robótica Navarra (Inartech). Así habrá sesiones de grabación y edición musical, animación y stopmotion, vídeo y edición con iphone, iniciación a Arduino, Arduino, electrónica y autómatas, o el proyecto de creación de huertos inteligentes, además de talleres de laminado e impresión 3D, diseño y modelado digital 3D.

Esta programación estará complementada con la presentación de la ‘Plaza Abierta’. Se trata de un espacio que servirá de punto de encuentro donde debatir entre los asistentes posibles proyectos o actividades a realizar dentro de la Red Civivox, que permitan entre otros la creación de un grupo motor. Estas reuniones de Plaza Abierta tienen como principal novedad la apertura abierta para la presentación de proyectos ciudadanos. Por medio de una página web o en cualquier centro de la Red Civivox podrán presentarse propuestas para la creación de iniciativas y proyectos ciudadanos que abarquen el ámbito de las nuevas tecnologías, la creación y la cultura maker, que después serán seleccionados para su puesta en marcha en nuevas programaciones de la red civivox. Toda la información está disponible en la web www.maker.redcivivox.es.

Toda la programación, en la web

Junto a estas nuevas iniciativas, la red civivox ha programado ciclos de cine, magia, teatro, exposiciones, talleres de cocina, de historia y salud para todos los públicos, además de toda una serie de actividades específicas para las navidades, con campamentos urbanos y espacios creativos.

Toda la programación está disponible en la web municipal www.pamplona.es y en la web www.pamplonaescultura.es. La mayor parte de la programación es de carácter gratuito y para las actividades que sea preciso la compra de entradas o la inscripción, todo ello puede realizarse ya en cualquier centro civivox o en www.pamplonaescultura.es.

El horario de los civivox es de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Además, civivox Condestable abre los domingos en este mismo horario, y los centros de Iturrama, Mendillorri y San Jorge, en función de la programación.

