EH Bildu hace una "lectura positiva" de la legislatura pero reclama "cambios profundos"

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha hecho una "lectura positiva" de la actual legislatura si bien ha reivindicado "cambios más profundos" y "ambiciosos", algo que "requiere de más tiempo" y "voluntad política".

Bakartxo Ruiz ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer balance de la legislatura y explicar la posición y prioridades de su formación de cara al Debate del Estado de la Comunidad que se celebrará este jueves y viernes.

La parlamentaria de EH Bildu ha valorado la "capacidad de llegar a acuerdos entre las fuerzas del cambio" en esta legislatura y ha asegurado que "en el proceso del cambio estamos en la primera estación". No obstante, ha precisado que "hay algunos desacuerdos que no hemos gestionado bien" y que "el propio modelo de gobierno ha impuesto unas limitaciones a que algunas decisiones no se hayan podido tomar con el consenso que a nosotros nos habría gustado", citando como ejemplo el tema de las infraestructuras.

A pesar de ello, la parlamentaria ha hecho una "lectura positiva del camino recorrido" y ha resaltado que "poco a poco estamos construyendo un nuevo modelo de Navarra más social y democrático y estamos dejando atrás esos años oscuros, esa Navarra rancia que han querido construir UPN y PSN durante muchos años", ha remarcado.

Sin embargo, en el Debate del Estado de la Comunidad, EH Bildu tendrá un tono crítico al considerar que "muchos de los pasos tienen que ser más largos, muchos de los cambios tienen que ser más largos, y eso requiere de tiempo".

Así, por un lado, la coalición planteará como retos a corto plazo la aprobación en lo que queda de legislatura de diferentes leyes como la de Igualdad, de Participación, la reforma del Mapa Local, la reforma del Fuero Nuevo y, sobre todo, los Presupuestos de Navarra para el próximo año. Unas cuentas, ha continuado, que "supone la consolidación del aumento en la inversión pública a lo largo de estos años" así como "un nuevo paso en la reversión de recortes y en el cumplimiento del acuerdo programático".

Como retos a largo plazo, la parlamentaria de EH Bildu ha enumerado "la cohesión social y la igualdad de oportunidades" y, en especial, la situación de la pobreza en la Comunidad foral. En este sentido, ha opinado que las propuestas de resolución que salgan de este debate "no se pueden abstraer de esa realidad en un contexto en el que se está poniendo en cuestión un derecho básico como es el derecho a la Renta Garantizada, y se está generando un falso debate por parte de algunos sectores interesados en agitar fantasmas propias de mentalidades xenófobas y de ultraderecha".

Por otro lado, ha afirmado que hay que "dar un paso más en el reconocimiento y la ampliación de derechos" de la población euskaldún y "adquirir compromisos a medio y largo plazo en estos ámbitos".

Otro ámbito en el que va a incidir la coalición va a ser en el autogobierno y "la necesidad de una mayor capacidad de decisión para Navarra". En este sentido, ha recordado las 17 leyes navarras recurridas ante el Tribunal Constitucional y la "amenaza en ciernes sobre el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles". Por ello, Bakartxo Ruiz ha considerado que, en este contexto, el Parlamento de Navarra "tiene que adquirir un compromiso claro en abrir de una vez por todas el debate social y político sobre este tema" y también sobre la apertura de un proceso de reforma de la LORAFNA. "Está encima de la mesa el debate de las transferencias y la necesidad de poder tomar decisiones en todos los ámbitos", ha añadido.

Preguntada por los periodistas, Bakartxo Ruiz ha reconocido que en el acuerdo programático entre las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno de Navarra "hay cosas fundamentales para EH Bildu que no se recogieron", entre las que ha citado la política lingüística y un compromiso para realizar una nueva Ley del Euskera. Igualmente ha considerado que la implantación del Grado de Medicina en la UPNA "se podía haber hecho antes", que la fiscalidad en la Comunidad podía "ir más allá del ámbito del impuesto de sociedades" y que todavía hay "mucho que hacer" en cuanto a la reversión de servicios públicos privatizados.

