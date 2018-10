Santos (Podemos) rechaza negociar los presupuestos para "fueros y hormigón"

Actualizada 16/10/2018 a las 12:29

El secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, ha rechazado una negociación de los Presupuestos Generales del Estado para conseguir "fuero y hormigón", como a su juicio hacía UPN, y ha abogado por unas cuentas generales que "respondan a la mayoría política y social de Navarra".

Santos ha declarado en conferencia de prensa que Podemos no ha llegado a un acuerdo presupuestario con el PSOE, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que ese entendimiento con los socialistas, ha apuntado, no se puede trasladar automáticamente a Navarra.

El PSN, ha recordado, "lleva treinta años apoyando a UPN y a las políticas de derechas" y en su opinión no ha cambiado sus planteamientos, por lo que "es difícil que lleguemos a un acuerdo".

"Al PSN le sobra altivez y le falta mucha credibilidad", ha asegurado Santos, quien ha descartado acuerdos con los socialistas mientras sigan "votando en bloque" con UPN y PP.

El dirigente de Podemos, quien ha rechazado la costumbre de medir un acuerdo presupuestario en "toneladas de hormigón", ha valorado algunos aspectos del pacto con el Gobierno central, que va a permitir "reducir a cenizas" el ciclo anterior de "austeridad".

Así, ha subrayado los acuerdos referidos a la cotización de la empleadas de hogar (casi 7.500 en Navarra), las pensiones, la vivienda en alquiler, la dependencia y la subida del SMI, aspecto este último que es una "auténtica bandera" para Podemos.

Santos ha comentado que ahora queda "territorializar" los presupuestos en inversiones concretas y en ese sentido ha apuntado que para Podemos no es una prioridad el TAV, sobre todo el proyecto actual, que data de 2004.

Podemos, ha explicado, no apuesta tanto por "paralizar" las obras del TAV como por "redefinir un proyecto que no se ajusta a las necesidades presentes ni futuras de Navarra", por lo que no apoyarían ninguna inversión en este ámbito, "tal y como está el proyecto".

Por otro lado, respecto a los 113 millones de euros del plan de inversiones financieramente sostenibles, ha declarado que las conversaciones con el Gobierno central sobre los Presupuestos son "fluidas" y Podemos planteará este tema en ese marco e intentará "presionar para que se respete la autonomía fiscal y financiera de Navarra".

Al ser preguntado sobre las negociaciones con Izquierda-Ezkerra para una candidatura conjunta, ha afirmado que no ve "dificultades" y, tras señalar que hay "buena disposición" por ambas partes, ha aseverado que "sopla el viento en las velas" en el proceso para llegar a un acuerdo.

Además, sobre la posibilidad de que Orain Bai presente una candidatura a las próximas elecciones, ha manifestado que en Podemos no hay "temor" a confrontar políticamente con nadie en una campaña.

Santos ha resaltado que, como secretario general de Podemos, no se va a pronunciar sobre la candidatura de Mikel Buil a las primarias del partido, una decisión del parlamentario, ha dicho, que se enmarca en "un proceso de primarias absolutamente democrático".

