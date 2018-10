Testimonios de afectados y psicólogos en las V Jornadas de Duelo de Pamplona

Actualizada 10/10/2018 a las 13:01

¿Es importante distraerse durante el duelo? ¿Hasta qué punto me he sentido forzado a realizar actividades que no me apetecen?¿Esto ha ayudado o ha entorpecido mi duelo? ¿Qué es lo que verdaderamente me ayuda en mi duelo?

Estas y otras preguntas intentarán obtener respuesta en la V Jornada sobre Duelo organizada por la Asociación Goizargi y el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, en colaboración con Obra Social La Caixa, que se celebrará en Civican el próximo sábado 27 de octubre y cuya inscripción está abierta.

En la edición de este año, la Jornada intentará aproximarse a la experiencia de personas que se encuentran en proceso de duelo para observar los recursos, acompañamientos y pasos concretos que les están ayudando. La directora de la Asociación Goizargi, Rakel Mateo, destacaba en la presentación la conveniencia de escuchar a quienes pasan por esta situación y viven estas dificultades, “por eso hemos invitado a dolientes que se encuentran en diferentes etapas de la vida, niños y mayores, para que compartan su testimonio”. Este ejercicio de escucha “nos ofrecerá las claves y las diferencias que debemos tener en cuenta en el manejo del duelo, en función del desarrollo vital de cada uno”.



Por su parte, Juan Pedro Arbizu, psicólogo clínico del Hospital San Juan de Dios, matizaba que la Jornada buscará la ayuda de profesionales para “visibilizar” algunos duelos que quedan más “olvidados”: “El duelo perinatal, el de personas con diversidad funcional o duelos marcados por la singularidad de determinadas características culturales. Debemos aportar perspectiva y reflexión sobre la vivencia del duelo en cada etapa o circunstancia de la vida”.

Esta Jornada, que cumple su quinta edición, se desarrolla con una metodología abierta y participativa a través de ponencias, testimonios y mesas de experiencias que sirven como punto de encuentro entre profesionales y personas afectadas o próximas a una situación de duelo.

DATOS PRÁCTICOS



Fecha: sábado 27 de octubre de 2018

Lugar: Civican (Avenida de Pío XII, 2, 31008, Pamplona)

Horario: 9.00 a 19.30 horas

La jornada será accesible para personas sordas gracias a la colaboración de la Asociación Eunate.

Inscripción: hasta el 24 de octubre

Ficha de inscripción en www.asociaciongoizargi.org o www.hsjdpamplona.com

Contacto email: jornadasobreduelo@gmail.com

Teléfonos: 660 034 101 (Goizargi) y 948 231 800 (Hospital San Juan de Dios).

