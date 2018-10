Actualizada 09/10/2018 a las 14:12

UPN ha reclamado al cuatripartito que sostiene el Gobierno de Navarra "recuperar íntegramente la exención fiscal por maternidad y extender los efectos de la sentencia del Supremo a las ciudadanas navarras afectadas".



Con esta reclamación, señalan, "se pretende que estas personas no vuelvan a quedar en peores condiciones que en el resto de España por unas prestaciones que son de ámbito nacional".



Tras el examen de la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara que las prestaciones por maternidad quedan exentas de IRPF, UPN entiende que, "aunque la sentencia enjuicia la Ley de IRPF estatal, ésta es una norma 'afín' a la normativa navarra, según señaló el Defensor del Pueblo en una reciente resolución".



Por ello, la formación regionalista sostiene en una nota que "buena parte de los argumentos señalados en la sentencia son aplicables a la legislación navarra, pues se trata de una prestación de la Seguridad Social reconocida a todos los ciudadanos del territorio nacional y su tratamiento fiscal ha sido similar en el régimen común y foral".



"No en vano, tal y como señala la mencionada sentencia, la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento", ha añadido UPN.



Asimismo, la formación regionalista presentará una enmienda para que esta exención fiscal quede recogida en la legislación foral "en su integridad y para todas las ciudadanas navarras afectadas y no de forma parcial como propone el cuatripartito".



Los regionalistas defienden que si bien esta exención "fue cuestionada o suspendida, tanto en el conjunto del Estado como en Navarra, tal situación no obedeció a razones de fondo, sino por exigencias de una coyuntura económica presupuestaria ya superada". Por tanto, "no es de recibo que el gobierno cuatripartito no haya revertido esta situación en los casi cuatro años de gobierno", han aseverado los regionalistas.

"No solamente ha mantenido esta injusta situación, sino que además ha sometido a las familias con hijos a sucesivos castigos fiscales que han situado a estos contribuyentes navarros en peor situación que el resto de España", han concluido.

VISIÓN DEL PPN

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, va a presentar una modificación de la ley del IRPF de Navarra para que la prestación por maternidad quede exenta.

Ana Beltrán ha afirmado en una nota que, "tras la sentencia del Tribunal Supremo, las mujeres españolas no van a tener que cotizar por ser madres, mientras que las navarras seguirán teniendo que hacerlo, debido a que la ley navarra no contempla exención en ese sentido". "Nos parece manifiestamente injusta esta situación, y está en nuestra mano modificarlo", ha indicado.



"Y sobre todo, lo que nos parece injusto y un agravio comparativo es que en el resto de España se devuelva lo retenido por esta prestación desde 2014, mientras que en Navarra el Gobierno se niegue a hacerlo, por lo que las navarras van a quedar en peor situación que el resto de españolas", ha añadido Beltrán.



La dirigente 'popular' ha exigido al Gobierno de Navarra que "articule de oficio un protocolo para proceder a estas devoluciones desde 2014, tal y como indica el Tribunal Supremo en su sentencia, y evitar así por ejemplo que las afectadas tengan que presentar recursos y entrar en batallas judiciales".



Ana Beltrán ha señalado que "en 2012 se modificó la norma para dejar fuera de las exenciones las prestaciones por maternidad, algo fuera de toda lógica si tenemos en cuenta que de lo que se trata es precisamente de fomentar la maternidad y con ella, obviamente, la natalidad". "El Partido Popular de Navarra ha presentado ya varias iniciativas a este respecto, y seguiremos insistiendo en políticas de apoyo a la familia y a la maternidad, porque va en nuestro ADN", ha añadido.



"Defendemos la familia como puntal fundamental de la sociedad, y debe ser protegida por los poderes públicos, tal y como manda la Constitución", ha indicado.

Igualmente ha señalado que "va en nuestra genética la bajada de impuestos, por lo que modificar la ley del IRPF para dejar exentas las prestaciones por maternidad tiene doblemente sentido, y presentaremos una iniciativa para ello, que esperamos que sea aprobada por todos los grupos parlamentarios, pues no podemos dejar que las navarras se encuentren en peor situación que el resto de las madres españolas".

POSTURA DEL PSN

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha pedido al Gobierno de Navarra que devuelva las retenciones a quienes han tributado por las prestaciones de maternidad, después de que el Tribunal Supremo haya resuelto que las prestaciones públicas por maternidad están exentas del IRPF.



Además, Chivite ha reclamado al Gobierno foral que "haga las modificaciones legales precisas para que las prestaciones por maternidad y paternidad no tributen en el IRPF a partir de ahora, y se mejore la propuesta que hace su Gobierno, de dejar exento solo el 25 por ciento de la prestación".

La dirigente socialista ha calificado al Gobierno foral como "rácano" y ha considerado que "debería seguir la senda del presidente Pedro Sánchez, que se ha comprometido a la equiparación de permisos de maternidad y paternidad". "El de Sánchez es un Gobierno de progreso y no el de Navarra, que no cree en la conciliación ni en la igualdad", ha añadido.



Además, Chivite ha lamentado que el Gobierno de Navarra no haya informado favorablemente la proposición de ley de los socialistas para equiparar permisos de paternidad y maternidad en la Administración foral y además hacerlos más extensos.

