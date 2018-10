Kontuz pide aclaraciones por el despido de su portavoz, Patxi Zamora, en Iberia

Actualizada 09/10/2018 a las 14:22

La asociación de consumidores Kontuz ha emplazado al Gobierno del PSOE a aclarar quién está detrás del despido de su portavoz, Patxi Zamora, de Iberia y de la causas que lo han motivado.

Un "problema heredado" que el propio Zamora ha instado al PSOE a solucionar haciendo "justicia con mayúsculas" y poniendo fin "a esta canallada, a este caso de corrupción del PP", por el que Kontuz exige además que "se depuren las responsabilidades".

A falta de dos semanas para que se vea en los tribunal laborales el despido, Zamora ha comentado en conferencia de prensa que han conocido al informe de la Guardia Civil por el que se le denegó la renovación de la tarjeta de acceso a los aviones, necesaria para poder desempeñar su puesto de auxiliar de vuelo en Iberia, y es "una arbitrariedad".

Un informe de "dos líneas" firmado por un comandante que justifica el "no apto", sin aportar "ninguna prueba", afirmando que se trata de una persona que "podría estar próxima a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aérea".

Un comandante, ha aclarado Zamora, que diez antes había firmado el "apto" para la renovación de la citada tarjeta y que cambia de criterio sin aportar justificación alguno y que ha pedido no testificar esgrimiendo que debe guardar silencio ante "materias clasificadas y secretos oficiales", algo que el juez ha aceptado "con inusitada rapidez y contundencia".

Para Zamora todo esto no es solo "una vendetta política" sino también "un aviso para navegantes" ya que, ha subrayado, "si no lo denunciamos, si no lo enfrentamos, si no lo ganamos, se va a establecer un precedente peligrosísimo para que, en función de determinados intereses políticos, se pueda arruinar la vida a cualquier ciudadano".

Tras sostener que el despido le pretende atacar como portavoz de una asociación que ha denunciado la corrupción en Navarra, Zamora ha recordado que fue candidato al Senado del cuatripartito que sustenta al Gobierno foral, y se ha preguntado si esos "entornos potencialmente peligrosos" de los que habla la Guardia Civil se refieren a estos partidos.

"He estado treinta y un años y medio volando con pasajeros, también con Aznar y con los Reyes, en todo ese tiempo no he sido peligro y ¿ahora lo soy?", ha interpelado, y agregado que EE UU, "el país más exigente del mundo en cuestiones de seguridad y con el servicio de inteligencia más potente", le ha concedido "un visado especial hasta 2027".

Unos datos que a juicio de Patxi Zamora demuestran "la arbitrariedad" con la que ha actuado la Guardia Civil y el temor sindical a que este caso pueda ser el prólogo de una "nueva política laboral", además del "calvario" por el que él está pasando por una estrategia de "desgaste económico y personal" de la que se siente víctima.

Y en este sentido ha recordado que además de la vía laboral, también está en el contencioso administrativo contra la Guardia Civil, un camino que inició en Navarra y ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el Defensor del Pueblo, que ha tenido "el expediente perdido 6 meses".

Etiquetas Iberia

Selección DN+