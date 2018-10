PSN y UGT piden que se devuelva el dinero de las prestaciones de maternidad en Navarra

Actualizada 08/10/2018 a las 17:14

La portavoz parlamentaria del PSN-PSOE, María Chivite, ha exigido este lunes a la presidenta del Gobierno de Navarra que devuelva el dinero a quienes han tributado por las prestaciones de maternidad.



La socialista ha hecho esta petición tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que determinar que estas prestaciones deben quedar exentas de tributación. Por eso ha instado además al Ejecutivo a modificar la normativa navarra para que las prestaciones por maternidad y paternidad no tributen en el IRPF a partir de ahora, y mejore su propuesta de dejar exento solo el 25 por ciento de la prestación.



Tras calificar al Gobierno de "rácano", Chivite ha indicado en declaraciones a los periodista que el gabinete de Barkos debería seguir la senda de Pedro Sánchez, "que se ha comprometido a la equiparación de permisos de maternidad y paternidad".



Chivite ha acusado además al Gobierno de Navarra de no creer "ni en la conciliación ni en la igualdad" al no informar favorablemente una proposición de ley del PSN que pretendía equiparar los permisos de paternidad y maternidad en la Administración foral. "Se trata de una medida importante y progresista", ha dicho, y ha lamentado por ello que "el Ejecutivo foral "no tenga ninguna intención de llevarla a cabo".

UGT NAVARRA

Por su parte, UGT de Navarra ha anunciado que también va a reclamar al departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra la devolución de las cantidades abonadas por aplicación del IRPF a las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad, "de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que las considera exentas del citado impuesto y, por tanto, cobradas indebidamente".



Esta sentencia, ha añadido el sindicato en una nota, "obliga a la Hacienda estatal a rectificar el criterio mantenido hasta ahora, en el sentido de obligar a tributar por el IRPF al considerar las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad como rendimientos del trabajo, abriendo la puerta a la reclamación de las trabajadoras que han percibido prestación de maternidad desde el año 2014 (teniendo en cuenta los plazos de prescripción de cuatro años) para que ésta les devuelva el IRPF pagado de más".



UGT ha indicado que, aunque la sentencia sólo afecta a la Hacienda estatal, ya que el IRPF forma parte del ámbito competencial de Navarra y está regulado por ley foral, "la aplicación por parte de la Hacienda Foral de un criterio contrario, supondría un evidente agravio comparativo para las mujeres navarras, que han percibido la misma prestación de carácter estatal por parte de la Seguridad Social que las mujeres del resto de España".



En este sentido, el sindicato solicita a la Hacienda Foral de Navarra, "al igual que el sindicato lo ha hecho con la del Estado", que actúe de oficio, "evitando que las mujeres que han pagado de más por una interpretación errónea, tengan que perder su tiempo y en muchos casos su dinero en realizar reclamaciones individuales". "Y evitando también que Hacienda dedique a sus empleados a analizar cada reclamación en lugar de dedicarlos a perseguir el fraude y la evasión fiscal", ha expuesto.



En todo caso, UGT ha indicado que va a poner en marcha una campaña para que las contribuyentes puedan reclamar la devolución de la cantidad abonada por IRPF por la prestación de maternidad, a través de un formulario realizado por su gabinete jurídico.



Por último, el sindicato interpreta que, "a la vista de la sentencia del Supremo, también podría reclamarse la devolución del IRPF por la prestación de paternidad, ya que el principio de igualdad y derechos iguales para todos parece que tiene que imperar también en este caso".

