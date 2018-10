Actualizada 01/10/2018 a las 14:08

No sé muy bien por qué pregunto a mis pacientes cuál fue el momento más feliz de sus vidas. El mío, ahora que lo pienso, no lo sé. Hubo varios. Supongo que cada época tuvo el suyo. Pero si tuviera que quedarme con un puñado no faltaría el día que nació Mar, mi hija mayor. Recuerdo el susto que sentí al cogerla y mirarla cuando comencé a sentir a mi padre y a mi madre haciendo lo mismo conmigo treinta años antes. La verdad, no los esperaba en esa sala. Sentirme yo y ellos a la vez.

Etiquetas Conciliación familiar

