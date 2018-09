Esparza dice que Barkos no activa la Transitoria porque los navarros la rechazarían

Actualizada 29/09/2018 a las 18:18

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "si Uxue Barkos no pone en marcha la disposición transitoria cuarta es porque no tiene votos y sabe que los navarros le darían la espalda. Mientras tanto, Barkos, de la mano de Araiz, se está dedicando a sembrar nacionalismo, confiando en que en el futuro tal vez sí pueda activar la transitoria cuarta con más garantías de éxito de las que, desde luego, tiene ahora". Esparza respondió así a las declaraciones que hizo la presidenta del Gobierno en las que ha dicho que no ve la activación de la transitoria cuarta en un horizonte cercano.

El líder de UPN recordó que “Barkos es una presidenta nacionalista al servicio del nacionalismo vasco que quiere la integración de Navarra en Euskadi” y añadió que “lo demuestra cada día. Ahí está el ninguneo de la bandera de Navarra, la imposición del euskera como instrumento fundamental para la construcción nacional o la utilización de la educación al servicio del nacionalismo vasco”.

Por último, el presidente regionalista afirmó que "la presidenta Barkos tendrá que explicar a los navarros si comparte lo que ha dicho hoy mismo su principal apoyo de Gobierno, que, a través de Sortu, ha afirmado que no hay normalización, ni convivencia, ni paz posible hasta que todos los asesinos de ETA estén en la calle".

