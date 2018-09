Actualizada 28/09/2018 a las 17:25

El sindicato Afapna ha afirmado que el Gobierno de Navarra debe consignar más dinero para materializar la desaparición del nivel E de la estructura de la plantilla orgánica de la Administración y ha demandado asimismo que se reconozca que los administrativos "están realizando funciones de nivel C".



Afapna ha explicado que los sindicatos están negociando con el Gobierno de Navarra la distribución de unos fondos adicionales para mejorar las condiciones económicas de los empleados públicos. Se trata de unos 11 millones de euros que se distribuirían en los años 2018, 2019 y 2020.



El sindicato ha señalado que lleva "muchos años impulsando y proponiendo la promoción de nivel para un correcto encuadramiento de los puestos de trabajo respecto a las funciones desempeñadas y también, que quienes desempeñen el mismo trabajo perciba el mismo salario".



Así, ha respaldado la propuesta del Gobierno de Navarra de hacer desaparecer el nivel E de la estructura de la plantilla orgánica de Navarra, con una promoción automática, como ocurrió años atrás en el Ayuntamiento de Pamplona, pero ha dudado "de cómo va a ejecutar el Gobierno la medida cuando consigna un millón de euros y son necesarios cinco".



Afapna ha apuntado que éste es el colectivo con sueldos más bajos, "que escasamente llegan a los mil euros mensuales, por lo tanto, son nuestra primera prioridad".



Respecto al puesto de trabajo de cuidadores y cuidadoras de educación, no sólo ha demandado la subida de nivel sino que sus contratos pasen de más de 26 horas a jornada completa y que se dejen de imponer las jornadas parciales.



El sindicato ha afirmado que otro aspecto que se deberá abordar es el de aquellos colectivos, como el de los conductores, que "promocionaron de nivel a coste cero, es decir, rebajándoles los complementos que hasta ese momento tenían; les subieron un salario y les bajaron otro".



"Entendemos que a estos colectivos no se les debería olvidar a la hora de la recuperación de su poder adquisitivo", ha añadido.



Por último, en Afapna ha reivindicado que se reconozca que los administrativos "están ejerciendo las funciones de nivel C". "De hecho, un auxiliar administrativo que se traslada de un puesto de trabajo de nivel D a otro puesto de trabajo en el que había estado un administrativo de nivel C, mantiene su sueldo de nivel D haciendo las funciones de nivel C, lo que ha supuesto un enriquecimiento injusto de la Administración", ha afirmado.



Afapna ha explicado que "en estos momentos parece que la Administración se ha dado cuenta de esta situación y plantea la subida de nivel como se ha hecho anteriormente con otros colectivos".



El sindicato ha pedido al Gobierno que sea "más ambicioso" y que la medida sea efectiva "desde este primer año". En ese sentido, ha instado al Parlamento de Navarra a que apoye esta medida en los Presupuestos Generales de Navarra para 2019.



"Ya que en 2019 hay elecciones y no sabemos qué Gobierno podrá conformarse y siendo nuestro objetivo la finalización de este proceso queremos que pueda finiquitarse antes de las próximas elecciones", ha señalado Afapna.



Además, el sindicato ha pedido al Gobierno de Navarra que explique qué estudios se van a requerir y con qué titulación se va a tener acceso al puesto de administrativo en las 136 plazas que tiene previsto convocar.



Afapna también ha reclamado que "los auxiliares administrativos de Salud tengan una igualdad equiparable en todos los sentidos".



En cuanto al colectivo de nivel E en el Servicio Navarro de Salud, (celadores, personal de limpieza, servicios generales), el sindicato ha señalado que "su subida de nivel es exigible y coherente".



Por último, Afapna ha señalado que "no deja de luchar" por otros colectivos de nivel D como los auxiliares de enfermería. "Desde aquí hacemos un llamamiento para que estos colectivos sean también perceptores de estas mejoras ya que son un pilar básico y fundamental en el sistema de salud", ha indicado.

