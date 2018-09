La Delegación prohíbe un homenaje en Pamplona a los últimos fusilados del franquismo

Actualizada 27/09/2018 a las 11:54

La delegación del Gobierno en Navarra ha prohibido el acto convocado para esta tarde en Pamplona en homenaje a los últimos fusilados por el franquismo al considerar que puede constituir un delito de "enaltecimiento del terrorismo".



En concreto se había convocado para esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona un acto con motivo del 43 aniversario de la muerte de los militantes del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Humberto Baena y Ramón García Sanz, y de ETA Ángel Otaegui y Jon Paredes "Txiki", fusilados el 27 de septiembre de 1975.



Según han informado a Efe desde la delegación del Gobierno, el martes recibieron un informe de la Jefatura Superior de Policía de Navarra en el que se concluía que el motivo de la movilización "era el de homenajear a miembros de las bandas terroristas ETA y FRAP, lo que podía constituir tales hechos un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, lo que se ponía en conocimiento de la delegación por si se estimara procedente su prohibición".



El día anterior se había difundido a través de un tuit información sobre ese acto con un cartel en el que aparece la imagen de los cinco miembros de ETA y FRAP con la leyenda "Omenaldia" (Homenaje), entendiéndose por ello que ese acto pudiera constituir el citado delito.



Según indican, en 2014 y 2015 se prohibió por el mismo motivo, no así en 2016 y 2017 puesto que entonces "no apareció en las redes sociales ningún cartel o aviso relacionándolo con los miembros de ETA y FRAP, o apareció en una fecha tan próxima a la realización del homenaje que no hubo tiempo material para realizar la prohibición".

En 2015 el convocante recurrió a los Tribunales y el Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución de la delegación, añaden.



Esta decisión ha sido criticada por la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, quien ha denunciado "la actitud de la nueva delegación del Gobierno del PSOE que un año más y siguiendo la estela de Carmen Alba y de las delegación del PP ha vuelto a prohibir este año también el acto que se hace en recuerdo de los últimos represaliados del franquismo".



"En un contexto en el que se está hablando de memoria histórica esa también es una parte de la memoria histórica", ha asevera en declaraciones a los periodistas, momentos antes de asistir a la sesión plenaria.



Ruiz ha concluido apuntando que "el nuevo tiempo, al parecer, no ha llegado a la delegación del Gobierno, a las libertades democráticas, ni a la libertad de expresión".

