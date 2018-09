Sarría (CEN): "Dietas millonarias no he conocido en la CAN nunca"

Actualizada 21/09/2018 a las 10:36

El que fuera presidente de la comisión de control de Caja de Ahorros de Navarra (CAN), José Antonio Sarría, actual presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), ha negado la existencia de “dietas millonarias” y ha añadido que estas retribuciones “estaban en el rango más bajo de las dietas de las entidades financieras”.



Sarría realizaba estas afirmaciones en respuesta al regionalista Luis Zarraluqui, que en la comisión que investiga la desaparición de la entidad había preguntado al presidente de la CEN sobre la acusación de haber posibilitado el pago de “dietas millonarias a políticos y colaboradores”.



“Yo dietas millonarias no he conocido en la CAN nunca, por tanto se dirá lo que se diga, pero no es correcto eso”, ha afirmado.



De hecho, ha indicado que estas retribuciones incluso se encontraban “en el rango más bajo de las dietas de las entidades financieras”.

Además, ha negado haber sido beneficiario de “préstamos blandos” por parte de la caja.

