Actualizada 21/09/2018 a las 12:59

El PSN ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra en la que se propone establecer una reserva de plazas en todas las aulas escolares de la Comunidad foral para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativos.



En concreto, en esta proposición los socialistas proponen que la reserva sea de tres plazas por cada unidad y que se mantenga durante todo el curso, no sólo en el periodo ordinario y extraordinario de matrícula, argumentando que durante el curso se producen habitualmente matriculaciones de alumnado desfavorecido.



El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha presentado en rueda de prensa esta proposición argumentando que en los últimos años "se ha ido agravando el desequilibrio que hay entre la red pública y la red concertada en cuanto al alumnado desfavorecido socioculturalmente, es decir, hay mucho más alumnado desfavorecido en la red pública frente a la red concertada, y en el modelo A/G (castellano) frente al modelo D (euskera)".



Además, ha señalado que en el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad "no hay ninguna medida solvente que solucione este aspecto y los datos nos dicen que se está agravando este desequilibrio".



Por ello, ha justificado la presentación de la ley y ha afirmado que "la Administración tiene que asumir la responsabilidad social de que esta situación no se incremente".



Carlos Gimeno ha incidido en la importancia de que la ley obligue tanto a la red pública como a la concertada. "Esta comunidad tiene casi un 40 por ciento de centros concertados, por tanto hay una inversión muy potente que hace el Gobierno de Navarra para mantener las dos redes como para que solo sea una red la que soporte el alumnado desfavorecido", ha señalado.



Así, ha afirmado que "el esfuerzo económico tiene que hacer que las dos redes tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones". "Nosotros estamos a favor de una única red de centros sostenidos con fondos públicos pero con los mismos derechos y las mismas obligaciones para la pública y la concertada. La concertada tiene que arrimar el hombro y tener en cuenta la responsabilidad social que tiene que tener", ha indicado.



Además, Carlos Gimeno ha abogado por reducir las ratios de alumnos por aula en un escenario de crecimiento de ingresos por encima del 3 por ciento. "La ratio de Infantil se tiene que reducir a 22, la de Primaria a 24, la de ESO a 27 y la Bachillerato a 30", ha indicado.



El parlamentario socialista ha adelantado que apelará "a los partidos que están por la causa justa de la escuela pública" para conseguir apoyos a esta ley. "Vamos a apelar al sector oficial de Podemos y a Izquierda-Ezkerra como partidos que entendemos que pueden apoyar esta ley, porque creemos que tienen una gran oportunidad con esta proposición de mejorar la escuela pública", ha asegurado.

