Solana afirma que eliminar la Transitoria Cuarta sería quitar la voz a la ciudadanía navarra

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que la disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que UPN y PPN han vuelto a pedir que se elimine si se reforma la Carta Magna, "es la garantía hoy por hoy de que se escuche y se respete la voz de la ciudadanía de Navarra", por lo que ha defendido que "tiene su razón de ser".



En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha señalado que este debate "no es nuevo" y es "otra vez volver a intentar forzar un debate que no creemos que esté en la calle ni sea de actualidad en sí mismo".



Solana ha indicado que eliminar la Transitoria Cuarta "sería tanto como quitar la voz a la ciudadanía de Navarra". "Nos parece que no está justificado en ningún caso", ha comentado, para añadir que la propuesta de UPN y PPN "se limita a aprovechar un viaje de una manera que parece poco seria".



"El Gobierno de Navarra sí entiende que la Transitoria Cuarta tiene su razón de ser, tiene su valor y tiene que permanecer porque es una garantía para que la voz de la ciudadanía navarra sea escuchada y tenida en cuenta como merece", ha expuesto.

