Actualizada 19/09/2018 a las 14:11

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha asegurado que la decisión de cerrar los centros de salud durante las tardes de verano "no ha representado un problema especial ni para la población ni para los profesionales sanitarios".



La repercusión ha sido "mínima" en los servicios de urgencias y solo se han recibido 3 quejas, según ha indicado en comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición de UPN para explicar la decisión de cerrar los centros de salud por las tardes en verano.



"Parece posible concluir que la modificación del horario de verano no ha representado un problema especial ni para la población ni para los profesionales sanitarios", ha asegurado.



El consejero ha recordado que este cambio se ha aplicado en 19 centros de salud del área urbana de Pamplona y la Comarca, mientras que "cerca del 60 % del total de toda la red de Atención Primaria han mantenido sus consultas en el horario habitual".



Tras garantizar que "la aplicación de este cambio ha tenido un alcance limitado tanto en el tiempo como en el número de centros", ha explicado que esta decisión vino motivada por "la creciente dificultad para realizar contrataciones con las que cubrir sustituciones".



"El departamento de Salud ha garantizado en todo momento la asistencia sanitaria a la población de las áreas de Pamplona, Tudela y Estella", ha asegurado el consejero, que ha añadido que esta decisión "no ha derivado en situaciones de saturación reseñables" en la actividad ordinaria de la mañana.



Ha destacado la "escasa repercusión" que esta medida ha tenido en los servicios de urgencias extrahospitalarias y del Complejo Hospitalario de Navarra, pues "los indicadores de actividad marcan parámetros equiparables a anteriores periodos estivales".



Concretamente, ha indicado que el aumento de actividad en los centros de urgencias periféricos (Ermitagaña, Rochapea y Burlada) ha sido de 5 atenciones por día, mientras que en el Centro Doctor San Martín el promedio de atenciones ha sido de 1,2 adultos más por día que en 2017 y 6,4 más por día en niños.



Según ha trasladado, "este ligero aumento de actividad en los servicios de urgencias ha ido acompañado de un incremento de recursos" (4 médicos y 4 enfermeras de lunes a viernes y a una enfermera de pediatría en Doctor San Martín los fines de semana).



"Por lo que respecta al Servicio de Urgencias del CHN, puede afirmarse que no se ha visto afectado", ha afirmado, tras remarcar que el tiempo en la asistencia a pacientes a los que hay que atender en menos de 15 minutos "no ha variado en julio e incluso ha mejorado en agosto, manteniéndose siempre en torno a los 12-13 minutos".

