El PSN critica que hay alumnado de FP sin plaza asignada en Tudela y Ribera

EL PSN ha criticado que, con el curso académico comenzado, "todavía un número significativo de alumnado de Tudela y pueblos de la Ribera siguen sin una plaza para cursar sus estudios en diferentes ciclos de Grado Medio de Formación Profesional del Centro Público Integrado de Formación Profesional 'ETI' de Tudela".



Para el portavoz socialista en la materia, Carlos Gimeno, "esta situación en muy grave puesto que tras cuatro listados de admisión, siguen en lista de espera, sin plaza, con la expectativa de no disponer de vacante disponible para el próximo curso académico, pudiendo por tanto ser un curso escolar perdido en el continuo de su formación académica". Por este motivo, el socialista preguntará al Departamento de Educación por "sus planes para revertir con urgencia esta situación".



Para Gimeno, "estamos ante una negligencia administrativa de los responsables de Educación porque no es de recibo que un proceso que se inició el 7 de mayo no esté resuelto a día de hoy, con el curso ya iniciado". "Con este contexto no sólo se pone de manifiesto la falta de previsión del Departamento de Educación, también evidencia su escasa voluntad para aumentar la oferta académica en esta zona de Navarra (ninguno de los cinco nuevos ciclos han tenido como destino Tudela ni la Ribera)", ha reprochado a través de un comunicado.



El socialista ha considerado que, si las listas se publican a las puertas del mes de octubre, "afectará directamente a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del centro y todo el alumnado".



El PSN quiere conocer también "los criterios normativos y técnicos que han llevado al Departamento de Educación a agrupar a todos los solicitantes sin plaza en una sola lista, desplazándolos de su puesto en la lista de espera correspondiente a cada ciclo formativo solicitado".



Ante este escenario, Gimeno ha opinado que el Ejecutivo de Barkos "no cumple con el recién aprobado Plan Estratégico de Formación Profesional de Navarra" porque "si el objetivo era aportar un aspecto importante de cohesión social y sostenibilidad en cuanto a la posibilidad de realizar estudios de FP en las distintas zonas de Navarra, este no se ha cumplido ni en Tudela ni por supuesto en la Ribera donde ya han existido intentos conocidos anteriores de reducir grados".



"El DAFO del Plan Estratégico de Formación Profesional exponía la debilidad manifiesta del conocimiento insuficiente de la demanda de formación previsible así como la infrautilización horaria de los centros, instalaciones y equipamientos de los mismos. Esta cuestión se está viendo reforzada en el momento actual con la insuficiente gestión del Departamento de Educación", han afirmado los socialistas.



Carlos Gimeno ha señalado que "no observa una apuesta decidida por los estudios citados" y ha criticado que la presidenta Uxue Barkos "centra sus esfuerzos en la propaganda de los mismos y en la presentación de planes que al fin y al cabo, están vacíos de contenido y compromiso".



Junto a lo que ha calificado como "propaganda política", el PSN ha censurado, la "descarada privatización de la Formación Profesional". Cuestiones que, según Gimeno, "deberían quedarse a un lado para trabajar en el cumplimiento de la exigencia técnica, ajustando sus plazos en el acceso, aumentando la oferta académica y publicándola con mayor antelación para facilitar con ello la labor de tutoría y orientación académica de los centros académicos".

