Aznárez achaca a los críticos de Podemos "una crisis personal de valores"

Actualizada 09/09/2018 a las 11:32

La presidenta del Legislativo navarro, Ainhoa Aznárez, ha achacado a los cuatro compañeros del sector crítico de su grupo parlamentario "una crisis personal de valores" y ha subrayado que "quien cumple o incumple el Código Ético de Podemos sabe lo que tiene".

Podemos, ha señalado Aznárez, "nace de aquel 15-M que decía que no todo vale, que ya estábamos hartos y hartas de la corrupción, de la corruptela, de cómo se desenvolvían muchas élites, dejando atrás a la mayor parte de la ciudadanía en España y de ahí salimos con un referente, que es el Código Ético" de la formación morada.

"En el 'país de la Gürtel', para Podemos no todo vale; por lo tanto, una crisis de una parte del grupo parlamentario es una crisis suya personal de valores. Los demás no tenemos ninguna crisis de valores, porque nuestro valor es el Código Ético", ha asegurado Aznárez, quien ha recordado que los integrantes de esta formación "venimos a cambiar la política desde la ética".

En ese sentido, ha afirmado que "vivimos en un Estado en el que hemos tenido hasta ahora un Gobierno que estaba sustentado por el partido más corrupto de Europa, en el que todo valía, robar valía, las puertas giratorias valían y teníamos unas instituciones corruptas".

Sin embargo, ha insistido, "para Podemos todo eso no vale y por eso nos pusimos y exigimos además, de cara a la sociedad, de cara a nuestros votantes, simpatizantes y militantes, un Código Ético superestricto".

Aznárez ha apuntado que cobra un sueldo de tres veces el SMI y gana menos que un portavoz de grupo parlamentario. "Yo no he venido a cobrar", ha resaltado la presidenta del Legislativo, que al acceder al cargo se redujo el sueldo un 17 %, porque "me parecía excesivo lo que ganaba una presidencia del Parlamento en Navarra".

De hecho, ha indicado, es la presidenta parlamentaria autonómica con menor sueldo y la siguiente persona que menos cobra gana 15.000 euros más que ella.

El problema con el sector crítico, ha añadido, "es de crisis personal de valores, nada más". Esos cuatro parlamentarios "están fuera de Podemos. Ellos sabrán que hacen con sus vidas y con sus éticas", ha comentado Aznárez.

La presidenta del Parlamento ha considerado que esta situación no debe afectar a la gobernabilidad de Navarra, porque los críticos "siguen perteneciendo al grupo y ellos han dicho en más de una ocasión que tienen claro que tienen un compromiso con el Acuerdo Programático y que lo van a cumplir".

Aznárez ha aseverado que no se siente traicionada: "En todo caso, sabrán ellos si han traicionado al proyecto, a Podemos, o no. Cada cual, con su conciencia".

Por otro lado, ha lamentado la dimisión de su compañero Xavier Domenech de todos sus cargos en Cataluña. Para Aznárez, el hasta ahora dirigente de Catalunya en Comú Podem "ha hecho un papel importantísimo en Cataluña por el bien de la convivencia" y "ha demostrado esa capacidad de poder llegar a acuerdos entre los diferentes. Te quemas, porque dejas mucho de ti, pero la universidad se va a sentir satisfecha de que Xavi Domenech vuelva a su plaza".

Respecto a la posibilidad de que vuelva a presentarse candidata en las próximas elecciones, ha indicado que está dispuesta a hacerlo, pero en su formación "lo preguntamos todo, desde las confluencias y los salarios hasta el código ético. Esa es una cuestión también de Podemos Navarra".

"Muchas veces se nos quiere equiparar un poco al Partido Socialista, donde todo lo refrenda Ferraz y sin el compromiso de Ferraz no se puede hacer nada. Aquí los territorios son autónomos, aquí decidimos lo que hacemos" y las candidaturas "se verán en una asamblea, como hicimos en 2015".

En Podemos, ha explicado, "todo el mundo se puede presentar y luego los 7.000 inscritos e inscritas votamos a las personas en los puestos de salida o de acompañamiento". Por ello, está dispuesta a presentarse candidata, pero "si me dicen los inscritos e inscritas que no, pues no".

