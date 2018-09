María Solana: "La gente tiene derecho a decidir si quiere quedarse o irse"

Actualizada 07/09/2018 a las 11:53

La consejera de Educación del Gobierno Foral, María Solana, en referencia a los ceses y dimisiones acaecidos en el departamento, advierte que "ha habido un relato absolutamente manipulado, inconcreto, inconexo e incorrecto". Según explica, "como pasa en todos los departamentos y como ha pasado a lo largo de la historia, cuando menos de la democracia", la gente "tiene derecho a decidir si quiere quedarse o irse".

De esta forma, recuerda que algunas de las dimisiones responden a personal funcionario que solicita su cese en su puesto para volver al de origen, mientras que otras obedecen a un cese del cargo para promocionar dentro del mismo departamento.

"Pero a nadie le ha interesado comparar la columna de ceses con la de nombramientos", lamenta, tras denunciar que este es un debate "estéril" que "no tiene otro fundamento que querer hacer ver que la gente se va porque no soporta la presión a la que le somete la consejera".

Tras reconocer que "es verdad que ha habido y va a haber ceses, solicitudes de dimisiones, ceses a petición propia y otros que no lo sean", asegura que esa es "la única manera de avanzar". Asimismo, apunta que es "normal" que las asesorías no se prologuen más allá de un curso, algo que "la oposición ni tiene en cuenta ni quiere tener".



"Yo creo que entra dentro de la normalidad y del discurrir natural de las cosas, la casuística es muy variada y creo que es síntoma de que es un departamento vivo, que trabaja, que se adapta -zanja-, no me parece grave, me parecería más grave una estructura inmóvil que no se adapta a la nueva realidad".

También asegura que el día a día de la escuela navarra demuestra que su departamento no es 'la casa de los líos', tal y como apunta la oposición, sino que esa afirmación, además de ser "una farsa", solo es "un anhelo y un deseo de algunos".

De esta forma se pronuncia en una entrevista concedida a Efe coincidiendo con el inicio del curso escolar 2018-2019, que acogerá a 98.522 alumnos en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, de los que 6.196 son nuevos estudiantes de 3 años.

La consejera sostiene que esa afirmación "se cae por su propio peso", puesto que "un departamento del caos, una casa de los líos, un departamento dinamitado y puesto patas arriba jamás, en ningún caso, podría llevar a cabo todo lo que este departamento está llevando a cabo", subraya.

Así garantiza que "la realidad y el día a día de la escuela navarra responde y desmonta la farsa de 'la casa de los líos', porque eso es lo que es, una farsa" que "no es sino un anhelo y un deseo de algunos".

Según indica, "en esta casa hay mucha gente que puede decir que se le ha atendido y que se le ha ayudado a resolver sus líos". "Estoy convencida de que eso sí se puede decir hoy -continúa-, no sé si en otros momentos algún consejero podría afirmarlo con tanta rotundidad, yo sí".

Cuestionada sobre la supuesta "judicialización" del departamento, la consejera responde que "hay que medir todo en su contexto y en su marco". En este sentido, explica que hay sentencias que se han perdido, devenidas de anteriores gobiernos de UPN, que hablan de una gestión 'no buena', en algunas ocasiones 'mala' y en otras 'muy mala' de los ejecutivos regionalistas.

"Nosotros todavía no tenemos sentencias en ese sentido, no sé si algún día llegarán, cuántas ni en qué manera -apunta-, sí tenemos, por el contrario, sentencias favorables (por ejemplo la referida a la convocatoria de becas que saldrá en próximas fechas)".

La consejera, que manifiesta que sí existen "muchos" recursos de alzada, traslada que está tratando de resolverlos "en tiempo y forma". "Muchos se están estimando desde que soy consejera, y me consta que no era la práctica habitual en anteriores legislaturas", comenta.



Respecto al nuevo curso que ahora comienza, considera que va a ser "clave" porque se va a poder "palpar" todo aquello sobre lo que se ha trabajado. "Estamos en un punto de madurez óptimo en lo que se refiere al desarrollo de programas, planes, propuestas, mejoras y avances -reitera-, un trabajo que lleva tiempo haciéndose de puertas para adentro toca ahora sacarlo hacia afuera y llevarlo a los centros".

Entre otras novedades, destaca que "este va a ser el curso en el que asistamos de una manera más rotunda" a una transformación digital de la escuela, ya que se está trabajando para que todos los alumnos de 1 de ESO tengan su propio dispositivo informático.

"Es una apuesta enorme y creemos que va ser definitivo para transformar la escuela pública en Navarra, y para eso necesitamos un plan de banda ancha ya desarrollado y un sistema de wifis en los centros -desgrana-, este va a ser el curso en que todo esto, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, tome forma y llegue al aula".

