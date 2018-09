Irache critica la "inaceptable escalada en el recibo de la luz"

Actualizada 06/09/2018 a las 13:46

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha criticado "la inaceptable escalada en el recibo de la luz tras las últimas subidas". "Con el encarecimiento del 12,4% en la factura de agosto, el precio de septiembre puede ser el más elevado desde enero de 2017", ha afirmado.



Irache ha destacado en un comunicado que "la subida del precio de la energía en el mercado mayorista -ha marcado 74,58 euros MWh, récord del año- afecta, más pronto o más tarde, a todos los consumidores" ya que el coste de la energía de los clientes de la tarifa regulada "se ve directamente modificado según esta subasta".

Así, ha explicado que los usuarios "han visto encarecido su recibo más del 20% respecto al mismo periodo del año anterior" de manera que "el coste anual de una familia, como término medio, se puede situar en torno a los 730 euros anuales".

De la misma manera, ha resaltado que "también los clientes del mercado libre, aunque ya tienen pactados unos precios, se verán más pronto o más tarde perjudicados por el encarecimiento del coste al que venden la luz los generadores". "Es muy posible que las comercializadoras encarezcan sus siguientes ofertas, que generalmente pueden modificar anualmente, en función del coste al que se venda la energía en el mercado mayorista", ha señalado.

La asociación ha indicado que, en lo que va de año, "se han producido continuas subidas en la tarifa eléctrica". "Este año, los responsables no pueden achacar estos encarecimientos a la sequía, como hacían el año pasado, ya que entre enero y agosto de 2018 la producción hidráulica ha sido un 51% superior respecto al 2017", ha remarcado.

En opinión de Irache, estos encarecimientos se deben a "un sistema de la energía opaco y perjudicial para el consumidor". "La subasta y la fijación de precios favorece la especulación y el precio que llega al consumidor final es el más elevado", ha criticado.

"Según los últimos datos de Eurostat, España es el sexto país europeo con el precio más caro para los consumidores domésticos, por detrás de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda y Portugal", ha apuntado.

Irache ha señalado que las oscilaciones en el precio de la luz y "las diferentes e incluso contradictorias explicaciones" que se dan desde administraciones y empresas implicadas "generan una gran confusión entre los consumidores, que no comprenden por qué sube su factura eléctrica continuamente cuando no cambian sus hábitos de consumo".

"El funcionamiento actual del sector eléctrico no responde a su finalidad, que debería ser ofrecer a los ciudadanos un bien básico como la luz a un precio asequible. Más bien, parece que este entramado favorece más a los intereses de grandes compañías que intervienen en este mercado", ha asegurado.

La asociación ha considerado necesario que los ciudadanos puedan acceder a este servicio "a unos precios razonables que no supongan un esfuerzo económico notable". Para ello, "es necesaria y urgente una reforma estructural que garantice un suministro eléctrico digno, de buena calidad y a un precio asequible y estable a todos los consumidores", junto con un nuevo sistema que "resulte más transparente y comprensible para los ciudadanos", ha reivindicado.

Finalmente, Irache ha recomendado a los consumidores que revisen sus facturas y se asesoren para "comprobar que el recibo de la luz corresponde efectivamente a la tarifa que tienen contratada".

