Navarra pide a Sánchez que "agilice" que gobiernos "saneados" puedan realizar inversiones sostenibles

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "agilice" que gobiernos "saneados como el de Navarra" puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, lo que supondría "un paso adelante importantísimo".



Ésta será una de las demandas que trasladará la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantendrán, en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo con los presidentes autonómicos, pero para la que todavía "no hay nada concretado".



"No podemos hablar de una fecha que se haya establecido como definitiva", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno la portavoz, quien ha reiterado que en ese encuentro Barkos trasladará al presidente "todo lo que ya se dijo y se recogió en la carta que se hizo pública" sobre las solicitudes de la presidenta foral al nuevo Gobierno.



Según ha indicado, algunas de estas demandas "por el puro avanzar del Gobierno central y el anuncio que va haciendo, van coincidiendo, como ocurre en el caso de Educación y el anuncio por parte del Ministerio de la derogación del decreto 14/2012, una de las solicitudes que iban en esa carta".



No obstante, ha remarcado que hay otras solicitudes que están "pendientes" y que hay una cuestión que preocupa "especialmente" al Gobierno de Navarra, que es que "nos gustaría que se agilizara, en la manera y en la forma que se pudiera, el hecho de permitir a gobiernos saneados, como es el de Navarra, que puedan dentro de este 2018 hacer inversiones financieramente sostenibles".



Solana ha subrayado que es una cuestión que "llevamos tiempo esperando, una cuestión que se ha demandado y una reivindicación que debemos hacer no sólo desde el Gobierno, sino que por responsabilidad política también desde otros sectores", ya que "abunda en el interés general de Navarra".



"Poder permitir a esta administración, que lo puede hacer, gastar o invertir unos millones en infraestructuras o inversiones en general financieramente sostenibles sería un paso adelante importantísimo", ha reivindicado la portavoz del Ejecutivo foral, para incidir en que "sin duda" este será un tema tratar en la reunión entre Barkos y Sánchez.



Respecto a cuáles son las prioridades del Gobierno foral si el Estado permite realizar estas inversiones financieramente sostenibles, Solana ha explicado que son cuestiones "muy variadas y de todo tipo". "Por parte de los distintos departamentos hay un catálogo extenso y amplio", ha afirmado, para señalar que, entre otras cuestiones, se impulsaría el establecimiento de WIFI en todos los centros, la adquisición de material médico en salud, el proyecto de banda ancha, actuaciones en carreteras o proyectos de eficiencia energética.



En este sentido, ha hecho hincapié en que "todos los departamentos tienen una amplísima demanda porque hay cuestiones que se han quedado por cubrir" y que "si se pudiera avanzar" en relación a las inversiones financieramente sostenibles sería "razonable" cuando Navarra "dispone de dinero y de una situación financiera lo suficientemente solvente para poder acometer estas inversiones".



En su opinión, "falta ese paso de empujón político que ha de venir necesariamente del Gobierno central".

GRATUIDAD DE LA AP-15

Por otro lado, preguntada por los requerimientos de UPN y PPN al Gobierno foral para que dé pasos para la gratuidad de la AP-15, como se recoge en los Presupuestos del Estado, María Solana ha declarado que "en principio" no puede afirmar "nada" sobre este asunto.

