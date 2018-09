Una empresa navarra reforesta zonas devastadas por el fuego en el Alto Tajo con drones

Actualizada 01/09/2018 a las 13:30

La empresa navarra CO2 Revolution ha puesto en marcha un proyecto innovador y pionero para reforestar zonas devastadas por los incendios y su primera experiencia la está desarrollando en el Alto Tajo de Guadalajara con la utilización de drones.



Juan Carlos Sesma, fundador y CEO de esta startup, ha explicado que después de años trabajando para grandes empresas se propuso "intentar hacer procesos de hiperoptimización para combatir el cambio climático".



En este sentido, ha señalado que la tasa de reforestación de las casi 100.000 hectáreas que se queman cada año en España se sitúa en el 3% y, ante esta realidad, y para combatir a gran escala el cambio climático y la deforestación, surgió CO2 Revolution que tiene como objetivo el cuidado del medioambiente.



Este proyecto piloto desarrollado en el Alto Tajo ha sido financiado por la propia empresa, previo permiso de la autoridad regional, para evidenciar la efectividad de la reforestación "reduciendo infinitamente los costes, además de poder llevar a cabo esta reforestación en lugares inaccesibles", ha reseñado Sesma.



La tecnología que ha desarrollado esta startup española permite reforestar en poco tiempo grandes superficies, algo que no sería posible con los métodos tradicionales, debido a la gran extensión de los terrenos a abarcar y el gran coste, tanto a nivel económico como en recursos humanos.



"El proceso incluye tres fases: big data, semillas inteligentes y drones", ha explicado Sesma, quien ha comentado que la fase inicial es esencial para conocer el ecosistema del lugar, "especies autóctonas, no solo árboles, temperatura, altitud, tipos de suelo, etc.”, unos parámetros que permiten conocer la forma más efectiva de realizar la siembra.



"Una vez sabemos las especies autóctonas, las adquirimos en el vivero oficial del ministerio de Medio Ambiente, en este caso del Alto Tajo, ubicado en el Serranillo y las pregerminamos", ha añadido el GEO sobre la segunda fase.



En este punto, ha referido que "la pregerminación consiste en añadir elementos esenciales para la viabilidad en la primera fase de crecimiento, la más crítica, como son repelentes de posibles depredadores, polímeros para absorber mayor cantidad de agua y abono que permitan garantizar un 80 % de éxito de la siembra".



Posteriormente se introduce dentro de una cápsula biodegradable y la plantación se realiza mediante drones con unos depósitos adosados.



"El uso de drones para este tipo de acciones sirve para que las semillas lleguen hasta las zonas de difícil acceso para los efectivos humanos, para agilizar el proceso en el tiempo -en 5 horas puede reforestarse una zona de 100.000 árboles-, es decir, hasta 100 veces más rápido que con métodos tradicionales, y para abaratar el proceso en más de un 1.000 % si se siguiera el método tradicional", ha razonado Sesma.



Como ejemplo de la rapidez y efectividad de esta acción ha apuntado que "dos campos de fútbol se plantan en tan solo 10 minutos de vuelo de un dron".



El GEO ha aclarado que el caso del Alto Tajo es un ejemplo de zona de especial relevancia natural: "Es Parque Natural, de difícil acceso para una reforestación tradicional, además de que su ecosistema estaba conformado principalmente por pinos, que son especies que no se regeneran y dependen exclusivamente de la reforestación para volver a crecer".



Ha concretado que ya se han lanzado semillas de especies autóctonas en gran parte de las más de 1.200 hectáreas devastadas por el incendio de hace 6 años, uno de los más graves de la última década.



Sesma ha desvelado que en los próximos días responsables de CO2 Revolution volverán a la zona para comprobar el estado de las semillas y "esperamos que la primera actuación de este tipo a nivel mundial sirva para que ningún incendio pasado y futuro quede sin recuperar".



"Ya no hay excusa ni técnica ni económica para reforestar e instar a las empresas a patrocinar y apoyar estos proyectos en su zona de acción, así como las administraciones de todos los niveles", ha sentenciado.



Juan Carlos Sesma lidera la startup, de menos de un año de vida, que cuenta con un equipo formado por otras tres personas y que es una de las seleccionadas para participar en la próxima edición de South Summit y en la próxima edición de Orizont, la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena).

