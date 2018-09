Detenido un conductor por no tener carné y dar una identidad falsa

Actualizada 01/09/2018 a las 12:28

La Policía Foral de Estella ha detenido esta mañana a un conductor que nunca había obtenido el carné y que además facilitó a los agentes una identidad falsa.



A las 9,00 horas, ha informado la Policía Foral, una patrulla de la comisaría de Estella ha observado que, en el kilómetro 15 de la NA-120, sentido puerto de Lizarraga, circulaba un furgón sin la luz trasera izquierda de freno, por lo que le dieron el alto.



Al solicitarle el carné, el conductor ha afirmado que no lo llevaba encima y que no se sabía su número de DNI. También ha indicado que era imposible que alguien se lo trajese u obtener una foto a través del móvil.



El conductor ha dado un nombre como identidad, pero, al comprobar el mismo, los agentes han advertido que se trataba de otra persona, mediante una foto que existía de una actuación policial.



Los agentes le han comunicado que podía estar cometiendo un delito de usurpación de identidad civil al hacerse pasar por otra persona, momento en el que el conductor ha reconocido que no era él y que nunca había obtenido el carné de conducir.



Por este motivo, los agentes le han detenido como presunto autor de un delito de conducción sin permiso y otro de usurpación de identidad civil. Asimismo, se ha denunciado al dueño del furgón por no poseer la luz de freno, motivo de la detención inicial del vehículo.

Selección DN+