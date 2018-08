Esparza: "Un pacto entre PSN y Geroa Bai significaría más de lo mismo para Navarra"

Actualizada 28/08/2018 a las 12:58

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado este martes en Tudela que un pacto de gobierno entre PSN y Geroa Bai tras las próximas elecciones forales significaría "más de lo mismo para Navarra, más nacionalismo y más sectarismo".



Esparza ha realizado estas declaraciones durante un desayuno informativo con medios de comunicación celebrado en la capital ribera, en el que ha incidido en que los ciudadanos de esta comarca de Navarra "no comparten esa idea de gobierno nacionalista que ha implantado Barkos".



"El nacionalismo y este Gobierno foral solo tienen una sola prioridad: más euskera, más ikurriñas, más imponer y entregar Navarra a Euskadi. Cualquier gobierno donde haya nacionalistas va a trabajar en esa dirección", ha aseverado.



A ese respecto, el que será cabeza de lista de UPN en las próximas elecciones autonómicas ha asegurado sentirse "muy motivado" con el proyecto que los regionalistas van a presentar para Navarra y que espera "un magnífico resultado" para su formación.



"Es evidente que el cuatripartito no va a tener capacidad de volver a formar gobierno porque los navarros no se lo van a permitir. Por eso están haciendo guiños constantes al PSN. Por nuestra parte, vamos a ofrecer un proyecto que no irá en contra de nadie, sino a favor del interés general", ha señalado.



En relación con los acuerdos entre UPN y el PP para los Presupuestos Generales del Estado, el líder regionalista ha subrayado la intención de UPN de exigir su cumplimiento en este curso político "fundamental" previo a las elecciones.



Así, Esparza ha apremiado a los gobiernos de España y Navarra que "den una salida" a la partida propuesta por UPN para la gratuidad de la AP-15 y también a la CHE para que se reúna inmediatamente con las comunidades de regantes para atender su demanda de limpieza del río Ebro.



Otro de los temas que ha tratado Esparza ha sido la partida de 3 millones de euros que pactó UPN con el PP para un nuevo polideportivo en Tudela, señalando que los regionalistas no van a "pedir perdón" por "haber conseguido traer ese dinero a la ciudad".



"Estamos orgullosos de esa apuesta, que se fundamenta en una demanda que lleva años en la calle", ha dicho, asegurando que, aunque el equipo de gobierno quiera utilizar esa cantidad para acondicionar otras instalaciones deportivas, la "necesidad" de un nuevo pabellón es patente.



"Lo que no vamos a permitir es que se pierda ni un solo euro de esa partida. Si eso ocurre, exigiremos responsabilidades", ha matizado.



Acerca de la Segunda Fase del Canal de Navarra, Esparza ha expresado que el Gobierno de Navarra pretende hacer un 'canalillo' en lugar de un canal" y ha pedido al Ejecutivo foral que apueste por "una infraestructura que llegue a las 21.000 hectáreas de regadío y no se quede en 5.200".



"En este tema, UPN ha hecho una apuesta por el equilibrio territorial de Navarra y no puede ser que el agua que iba a estar destinada a la Ribera, que tiene el mayor déficit hídrico de nuestra comunidad, termine en otras zonas", ha añadido.



También se ha mostrado crítico con la gestión del campus de la UPNA en Tudela, sobre el que ha afirmado que el Gobierno de Navarra lo ha estado dejando morir en estos tres años.



"Cuando llegue el momento, haremos una propuesta concisa y clara para la UPNA en la Ribera, al contrario de lo que ha hecho este gobierno. Si hubieran podido cerrar el campus, lo habrían hecho", ha señalado.



Sobre la atención a la Ribera por parte del Ejecutivo foral, Esparza ha denunciado que la apuesta del Gobierno Barkos ha sido "una filfa" y ha asegurado que se han perdido tres años.

Además, ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela, con el alcalde Eneko Larrarte a la cabeza, de ser condescendiente con el papel de la presidenta de Navarra. "No ha existido ni una sola crítica y se ha actuado de palmero", ha sentenciado.

