3 de cada 4 personas con adicciones abusan de las bebidas alcohólicas

25/08/2018 a las 06:00

El drogadicto de ahora no se parece en nada al de hace treinta años. Ni siquiera al de dos décadas atrás. El joven heroinómano que se inyectaba la droga por las calles de la Navarrería, que había dejado de estudiar y no trabajaba, que, generalmente, pertenecía a una clase social deprimida y, en el peor de los casos, terminaba contrayendo el Sida y muriendo no lo han conocido los adolescentes y jóvenes de hoy. Actualmente, la persona que se declara ‘adicta a las drogas’ es un hombr

Selección DN+