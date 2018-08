La cantante navarra Aurora Beltrán ya tiene "riñón nuevo"

Actualizada 24/08/2018 a las 12:22

La cantante pamplonesa Aurora Beltrán recibirá este viernes el riñón que lleva esperando más de un año. La vocalista de Belladona y Tahúres Zurdos sufre de insuficiencia renal crónica desde 2003 y estaba pendiente de poder ser transplantada.

Beltrán comunicó este jueves, en su cuenta de Twitter, la noticia: "Sé que hoy hay alguien llorando en una casa, pero la generosidad de esa persona a mí me está dando la vida. Me acaban de comunicar que el respuesto que estaba esperando ha llegado, en unas horas me ponen un riñón nuevo...#donantesdevida #Ángeles".

Sé q hoy hay alguien llorando en una casa, pero la generosidad de esa persona a mí me está dando la vida. Me acaban de comunicar q el repuesto q esperaba ha llegado, en unas horas me ponen un riñón nuevo.. #donantesdevida #Ángeles — Aurora Beltrán Gila (@AuroraGila) 23 de agosto de 2018

La red social se ha llenado de mensajes de ánimo para la cantante, que no ha dudado en retuitear estas palabras de aliento.

Suerte @AuroraGila !!! Deseando q todo salga bien y puedas "celebrarlo" en el escenario!!! — Juanqui Jimenez (@Juanquirrin) 24 de agosto de 2018

Mucho ánimo, Aurora!

Recupérate pronto, te necesitamos de nuevo componiendo y en los escenarios.

Un besazo desde @RuidosyZumbidos — Juanky (@GrouchosTTT) 24 de agosto de 2018

Todo irá genial! Un abrazo desde Cádiz — Sorne Aguete (@ConchiAguete) 23 de agosto de 2018

En serio??? De verdad q mi amor a esa pérdida y a esa familia pero joder q noticia! Espero lo mejor desde mi corazón y desearte lo mejor. Quiero verte pronto y darte un achuchón infinito, ánimos Aurora q te queremos y mucho! Silancio. Salvada. — Efrén Montoya (@tintayfotos) 23 de agosto de 2018

También la hermana de la artista, Carmen Beltrán, ha informado que este viernes, a las 12:00 horas, se ha convocado una quedada emocional para mandarle fuerzas. "Comienza tu nueva vida", escribía en Facebook.

