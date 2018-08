Una hermana del detenido en San Jorge pide disculpas por sus palabras

10/08/2018 a las 06:00

Una hermana del detenido por el crimen de San Jorge, Lourdes Fernández Chando, trasladó sus disculpas por unas amenazas proferidas el domingo, junto al lugar del suceso, de las que se arrepiente. “Le pido disculpas a la hija de la víctima y le doy el pésame. Siento mucho todo lo que dije. Estoy muy mal, desde ese día no paro de llorar. El domingo estaba muerta de nervios y con un ataque de ansiedad por todo lo que estaba pasando y por eso dije lo que dije. Lo siento de verdad. Quiero retirar todas mis palabras y le digo a esa chica que aquí estoy, si le puedo ayudar en algo”. Añadió además que la joven, a la que no conoce, puede “estar tranquila”. “No la voy a buscar. Sólo quiero que sepa que siento mucho todo lo que ha pasado y lo que dije”, aseguró.

