Reyes Maroto estudia el "encaje legal" del acuerdo entre UPN y PP sobre Volkswagen

Actualizada 02/08/2018 a las 16:32

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre UPN y el anterior Gobierno central del PP para rejuvenecer la plantilla de Volkswagen en Navarra fue "extrapresupuestario" y ha indicado que "no disponemos ahora mismo de dinero porque no se recogió en los Presupuestos de 2018".



En declaraciones a los periodistas tras visitar este jueves las instalaciones de CENER en Sarriguren, Maroto ha asegurado que los 80 millones pactados en este acuerdo "no están recogidos en los Presupuestos de 2018". "No hay un compromiso presupuestario, esto fue un acuerdo verbal, por lo tanto eso nos obliga a actuar de otra manera al no existir ese presupuesto", ha señalado.



Por este motivo, ha continuado, el Gobierno de España está estudiando el "encaje legal que puede tener la modernización de figuras como el contrato de relevo o de formación para actuar en un tema que es especialmente sensible y relevante como es el del rejuvenecimiento de la plantilla, no sólo del sector de la automoción sino en general de toda las empresas industriales".



La ministra ha destacado que "hay una necesidad de dar a estas empresas herramientas e instrumentos, y el contrato de relevo y formación son dos herramientas que pueden utilizar para el rejuvenecimiento de las plantillas".



"No disponemos ahora mismo de dinero porque no se recogió en los Presupuestos de 2018", ha insistido Maroto, que se ha comprometido con sindicatos y patronal a "estudiar el encaje legal". Respecto a los tiempos que maneja el Ejecutivo central, ha resaltado que "depende mucho del Congreso" donde "la situación es complicada porque no contamos con mayoría".



"Habrá que hacer un trabajo para convencer al resto de grupos parlamentarios para modernizar el modelo de relaciones laborales", ha añadido la ministra, que ha recordado que el Gobierno está trabajando en un nuevo Estatuto de los Trabajadores para "modernizar el modelo de relaciones laborales y actualizarlo a una sociedad del siglo XXI que nada tiene que ver con las normas que ahora mismo están en vigor".

Selección DN+