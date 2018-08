Abogado del miembro de La Manada arrestado por robo: "Es un jarro de agua fría"

Actualizada 02/08/2018 a las 11:05

Agustín Martínez Becerra, el abogado de Angel Boza, uno de los cinco integrantes de La Manada, considera que la detención de su cliente por supuesto robo y agresión en Sevilla no tiene por qué afectar a su actual situación de libertad condicional, aunque ha expresado su malestar por los hechos que "suponen un jarro de agua fría" para los otros cuatro miembros de la Manada.



Boza, el coautor del abuso colectivo sobre una joven en los Sanfermines de 2016, fue arrestado este miércoles en un centro comercial de Sevilla tras robar supuestamente unas gafas e intentar atropellar posteriormente a dos vigilantes de seguridad.



Su abogado, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, entiende que los hechos por los que ha sido detenido no afectan en "absolutamente nada" a la libertad condicional de su cliente, por considerar que la reincidencia tiene que tener relación con los delitos por los que está condenado en otro procedimiento.



"En este caso, para que exista reincidencia tiene que haber sentencia condenatoria, pero tampoco afectaría al asunto de Pamplona que es algo absolutamente claro y determinado en cuanto a la naturaleza del delito", ha explicado Martín.



El letrado se ha mostrado, no obstante, molesto por la detención por los hechos: "Se me van a tener que dar explicaciones porque yo no voy a ir poniendo la cara públicamente para que me la partan y, aunque yo no soy responsable de lo que este señor haga, hay muchas personas afectadas".



El abogado ha precisado que su labor con sus clientes "no es decirles que no cometan ningún delito", puesto que sus consejos se limitan a "ser profesionales, cumplimentar el autor de libertad y a partir de ahí se supone que nadie va a ir robando gafas".



Ha insistido en que "la responsabilidad de los actos dependen de las personas que los realizan", pero considera "injusto", en alusión al resto de los miembros de La Manada, que "haya que valorar a todas las personas de un grupo como tal en la misma situación". Por ello, ha lamentado que todos los miembros de La Manada, sobre los que ha reconocido que no son "ejemplo de absolutamente nada", se vayan a ver envueltos "en un titular por este asunto con el que no tienen nada que ver", cuando "están intentando tener un comportamiento ejemplar y esto supone una quiebra más de su anonimato".



En cuanto a las informaciones que apuntan a que Ángel Boza pudiese ser acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir con carné retirado, Agustín Martín ha precisado que, según la familia, el detenido recogió recientemente en un juzgado el permiso de circulación con cuatro puntos en vigor. "Por lo que yo sé, este señor podía conducir perfectamente", ha concluido Martín.

