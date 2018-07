¿Dónde ver el eclipse lunar de este viernes en Navarra?

Actualizada 26/07/2018 a las 11:24

Este viernes, cuando termine de cenar, antes de irse a dormir, mire un rato al cielo. Si las nubes lo permiten, podrá ver algo curioso, poco frecuente. Por un lado, un eclipse total de Luna, dicen que será el más largo que se dará a lo largo de este siglo. Y aunque los eclipses se vayan repitiendo año tras año, quizá no se vea uno tan claro desde nuestras latitudes hasta 2025 o incluso 2028. Pero es que además, al lado de esa Luna eclipsada de tonos rojizos, se podrá ver a simple vista un punto más pequeño, un poco más abajo y un poco más a la derecha. Es Marte, que se encuentra en su momento de mayor cercanía a la Tierra. “Tendremos dos protagonistas rojos en la misma zona del cielo en el mismo momento de la noche”, señala Fernando Jáuregui, el astrofísico del Planetario de Pamplona.



Un eclipse lunar, como se sabe, ocurre cuando la Tierra se pone entre medio del Sol y la Luna, de manera que el satélite entra en la sombra que proyecta nuestro planeta. Se considera total, como el que tendrá este viernes, cuando la Luna entra de lleno en la zona de sombra y se la ve atenuada, bañada en una luz rojiza.



TIEMPO DE ESPERA



Para los navarros la pena es que no podremos verlo desde el comienzo. Se ha calculado, y en astronomía los números suelen ser más que exactos, que el eclipse arranca de verdad a las 20.24 horas española. Será el momento en que la Luna entre en contacto con la llamada penumbra de la Tierra, en la que la sombra que proyecta el planeta es mucho más tenue (ver gráfico en la página de al lado). A las ocho y media de la tarde en Pamplona todavía es día claro y la Luna se encuentra por debajo del horizonte. Algo más de una hora más tarde, a las 21.30 horas, la Luna entrará en la umbra, la zona de sombra más oscura. Pero en Pamplona todavía habrá demasiada luz para que la Luna sea visible. Eso llegará más tarde.



Es más, Fernando Jáuregui cree que lo más probable es que en el cielo navarro aparezca en primer lugar Marte. “Como la Luna sale eclipsada” y por tanto menos brillante de lo habitual, “es posible que haya demasiada luz en el cielo para verla en los primeros momentos. Va a haber que esperar a que baje la luz para poder contemplarla con claridad. Creo por eso que veremos antes Marte, pero eso es algo que no averiguaremos hasta mañana”.



Por fortuna para los navarros, este eclipse es largo, muy largo. La Luna está en lo que se llama el apogeo de su órbita, es decir, el punto más alejado de la Tierra. Por eso se la ve más pequeña y por eso tarda más en recorrer toda la sombra de nuestro planeta. Además, en este eclipse hace un recorrido que pasa por la zona más central de la sombra, lo que significa más distancia que salvar y por tanto más tiempo.



Por eso, la Luna se mantiene en la sombra más oscura hasta las 23.13 horas, cuando en Navarra la noche ya ha caído del todo. “Durante tres cuartos de hora vamos a poder ver una Luna roja en el horizonte, en el este, y a su lado Marte”, señala Jáuregui. No será hasta las 00.19 horas cuando la Luna abandone la zona de penumbra, la oscuridad más tenue, y cuando se dé prácticamente por terminado el eclipse.



Pero todavía quedará algo bonito por ver. “En un eclipse total de Luna que ocurre de noche se dan fenómenos curiosos. Primero, que tienes un cielo lleno de estrellas con una Luna rojiza como objeto exótico. Y sobre todo, que cuando termine el eclipse, la luz de todo el entorno va a aumentar progresivamente. Con la vista acostumbrada a una noche más oscura, va a parecer que amanece recién comenzada la noche. No lo hace, claro”, explica el astrofísico del Planetario de Pamplona.



LA LUNA ROJA



A la Luna del eclipse se la está llamando Luna de sangre, en un efectivo titular. En realidad, las lunas eclipsadas suelen mostrarse en tono rojizo por efecto de la atmósfera terrestre. Ese cono de sombra que proyecta la Tierra no es totalmente negro, porque le llegan rayos de sol que atraviesan la atmósfera terrestre. Ocurre que en la atmósfera se dispersa mucho más la luz azul o la verde y mucho menos la roja. Esa es la razón que está detrás del hecho de que el cielo se vea azul al mediodía o por la que los anocheceres son naranjas. Y esa misma causa, que hay rayos rojos que atraviesan la atmósfera mientras los azules y los verdes se dispersan antes por el espacio, explica el tono rojo del eclipse, esa Luna roja que a veces se asocia a predicciones catastrofistas. Algunos la ven incluso como una señal del final de los tiempos. No les hagan caso. La peor predicción que puede darse para este viernes noche es que el cielo no esté tan claro como se espera y que, como dicen algunas aplicaciones climatológicas, las nubes tapen en parte esa Luna roja.

Pamplona, Lerín y Gallipienzo acogerán observaciones del eclipse



Para ver el eclipse de Luna no es necesario casi nada. “Son bonitos de ver a simple vista, ver cómo se oscurece el entorno”, aconseja Fernado Jáuregui. “No es un buen momento para telescopios y aparatos, si acaso unos prismáticos”.



En todo caso, en Navarra se han organizado al menos tres observaciones guiadas, en Lerín, Pamplona y Gallipienzo. El propio Fernando Jáuregui y el personal de Planetario de Pamplona, que este verano está cerrado por obras, se trasladarán a Lerín, donde están participando en las jornadas de Astroturismo Lerín Tierra Estrella. Allí en el campo de fútbol viejo La Valdechate organizarán una observación junto a la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación Red Astronavarra Sarea. “Puede ir todo el que quiera. Llevaremos prismáticos y telescopios, pero como decía antes lo mejor es verlo a simple vista”.



En Pamplona la Asociación Navarra de Astronomía organiza una observación pública del eclipse desde las 21.30 horas en la parte central del parque de Aranzadi, donde se encuentra el hórreo y cerca de las piscinas. La observación está abierta a todo el mundo, es gratuita y en ella se podrá observar el eclipse a simple vista, con prismáticos (de hecho, se recomienda llevarlos) y con telescopios, y contará con las explicaciones de miembros de la Agrupación Navarra de Astronomía.



En Gallipienzo el ayuntamiento de la localidad ha programado una observación desde lo alto de la iglesia de San Salvador. Guiado por el divulgador de la astronomía Jon Teus, el evento comenzará a las 22 horas. Está también abierta al público y para ver el eclipse se instalarán dos telescopios potentes y motorizados. También habrá la posibilidad de hacer fotos de la Luna eclipsada con el teléfono móvil.

