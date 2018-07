Salud dice que la tasa de cobertura vacunal en España del sarampión es "muy buena"

Actualizada 24/07/2018 a las 13:12

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Luis Gabilondo, ha destacado que la tasa de cobertura vacunal en España del sarampión es "muy buena, suficiente", y ha afirmado que "no hay ninguna razón para la preocupación".



A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que los responsables de Salud han hecho balance del tercer año de legislatura, Gabilondo ha explicado que en la actualidad existe un problema en Europa sobre las tasas de cobertura vacunal en distintas vacunas y que una de las que preocupa en este momento es el sarampión.

Según ha indicado, "algunas de las campañas antivacuna han ido haciendo mella y ha habido una reducción en algunos países significativa sobre la tasa de cobertura vacunal".



Sin embargo, ha remarcado que en el caso de España, "la cobertura vacunal de sarampión, la segunda dosis, sigue estando por encima del 93%", por lo que, según ha indicado, "tenemos unas tasas de cobertura muy buenas, suficientes y no hay ninguna razón para la preocupación".



No obstante, ha subrayado que "la vacuna del Sarampión, como todas las vacunas, no tiene una efectividad del 100%, y algunos casos de sarampión se pueden producir", si bien ha incidido en la idea de que "en este momento no hay ninguna situación dentro de España distinta a la que pudiera haber hace tres o cinco años".



"Sí que ocurre que en otros países europeos, en Francia por ejemplo, la tasa de vacunación ha descendido por debajo del 65%, lo que ha hecho que exista una preocupación en una declaración reciente de la Comisión del Consejo de Europa para reforzar y reactivar todas las campañas de vacunación", ha comentado Gabilondo.



En este sentido, ha puesto de manifiesto que "las vacunas no sólo protegen al que se vacuna, sino que protegen en conjunto a todos porque los que están alrededor también están protegidos". Y ha defendido que "no hay ninguna justificación de ningún tipo para las campañas antivacunas y los bulos que hay". "Está súper estudiado y no hay ninguna justificación", ha asegurado.

