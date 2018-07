Actualizada 19/07/2018 a las 14:58

UPN se ha reafirmado en su "posición favorable a la conexión con la Y Vasca a través de Ezkio-Itxaso" e instan a la presidenta Barkos "a que abandone su política de pasividad con respecto al TAV y se reúna con el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para cerrar una solución favorable a los intereses de Navarra".



En un comunicado, los regionalistas han reafirmado su posicionamiento ante las declaraciones de la portavoz del Partido Popular de Álava, que ha exigido a la consejera de Infraestructuras del Gobierno vasco que defienda el trazado del AVE por Vitoria en su conexión con Pamplona.



Según UPN, en el Pleno del Parlamento de Navarra del pasado 14 de junio, el presidente de los regionalistas, Javier Esparza, ya le exigió a Barkos que "se implicara mucho más en el avance de esta infraestructura y que abandonara la política de no incomodar a sus socios de Gobierno, EH Bildu, Podemos y IE, que le llevó a no querer firmar ningún convenio con el Ministerio de Fomento".



Asimismo, Esparza le señaló cómo el mismo "le había trasladado al anterior ministro que, en opinión de UPN, la posición que le va mejor a Navarra, la que más favorece el futuro de Navarra, es Ezkio-Itxaso".



Los regionalistas se basan en que, "tanto desde un punto de vista medioambiental como también de los tiempos, es la mejor opción, y que, además, es viable, ya que existen estudios geológicos que lo avalan". Y añaden que "sobre todo, desde el punto de vista del interés general de Navarra, no da lo mismo una que otra, puesto que en función de la solución que se decida, nuestra Comunidad puede terminar teniendo una red secundaria o una red principal en la comunicación que tenemos con el Mediterráneo y en la salida a Europa", han concluido.

Selección DN+