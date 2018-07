El PSN critica que "continúa la desbandada de profesionales en el CREENA"

Actualizada 19/07/2018 a las 12:47

Los socialistas han criticado que "la mala gestión del Departamento de Educación está provocando una desbandada de profesionales en el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)". "Una salida en masa que se inició hace escasamente un mes, con la práctica totalidad de los integrantes del Módulo de Conducta del centro, y que continúa ahora con el abandono de una orientadora del Módulo de Psíquicos", ha añadido.



Para el portavoz del PSN en materia educativa, Carlos Gimeno, "esta nueva renuncia no hace sino confirmar la descapitalización del centro de profesionales contrastados por los equivocados criterios técnicos de la dirección del CREENA y al amparo del director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades".



Considera el socialista que "si la espantada de los componentes del Módulo de Conducta fue un contratiempo mayúsculo, la nueva renuncia, de nuevo en un Módulo de Valoración, va a acentuar las consecuencias negativas en el funcionamiento del centro". A su juicio, "con consecuencias que se podrían incrementar si se confirman los abandonos de dos profesionales en el Módulo de Alta Capacidad, aspecto por el que ya preguntó el PSN al Gobierno de Navarra".



El PSN ha señalado, en un comunicado, que "entiende que las renuncias, bien al contrario, repercutirán en la calidad en la identificación y valoración de las necesidades educativas que presente el alumnado en Navarra, además de que no se verán favorecidos los planes de actuación para la respuesta educativa adecuada.



"La consejera debería saber que los errores en la dirección del centro son continuos, y que las desavenencias son por causas técnicas, fundamentalmente cuando se intentan modificar los modelos de intervención en contra de las encuestas de satisfacción de la red ordinaria de los centros que avalan a los técnicos del CREENA", ha señalado Carlos Gimeno.



SOBRE LA 'PRIVATIZACIÓN' DE LA FP



El socialista considera que "la arbitrariedad y tendenciosidad en la gestión educativa está siendo patente a lo largo de la legislatura, como también lo está siendo la privatización de la educación navarra, ahora en la Formación Profesional". Y se pregunta "qué tienen que decir I-E y Podemos ante este hecho".



Así, el PSN ha censurado que "el Departamento de Educación, en lugar de plantear un centro de referencia de Enseñanzas Deportivas de titularidad pública en Pamplona, ha optado por privatizar y autorizar a dos centros de titularidad privada a impartir sendos ciclos de Grado Medio sobre Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural (en el centro Escuela Vitae de Huarte) y el Ciclo Superior de Enseñanza y Animación (en Foro Europeo)". Ésta será la única oferta de Formación Profesional de la rama de Actividades Físicas que se impartirá en Pamplona. Y Gimeno considera que "no es de recibo que se promueva una oferta privada que sea competencia directa de una oferta de plazas rídicula en el ámbito público por parte del Departamento de Educación en Lumbier y Tudela". Esto se agrava, apunta Gimeno, por el hecho de que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra negó* la existencia de actuaciones orientadas a establecer un concierto educativo con los citados centros. Todo ello, señala el socialista, evidencia un proyecto educativo "estrecho" y que los planes de Educación van encaminados a la propaganda y vulneran todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social y territorial.

