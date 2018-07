La Junta Republicana lamenta la "tibieza" del Ayuntamiento con Los Caídos

La Junta Republicana de Izquierdas de Navarra ha lamentado este miércoles tanto la sentencia que reconoce el derecho de las familias de los franquistas exhumados del Monumento de los Caídos a devolver allí sus restos, como la "tibieza" de la alcaldía de Pamplona al no apostar por la demolición del edificio.



Así lo señala la Junta en una nota, en la que se definen "ni tibios ni ingenuos" y recuerdan que los acuerdos del Ayuntamiento de Pamplona para exhumar los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo fueron "aplaudidos por decenas de miles de personas que nos manifestamos convocados por partidos, sindicatos y movimientos sociales".



Sin embargo, después han ocurrido "dos hechos penosos", la reacción "muy tibia" de la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona en cuanto al futuro del Monumento a los Caídos basándose en la opinión de "expertos" que prefieren la reutilización, y la sentencia del juez sobre el derecho de la familia de Sanjurjo a colocar de nuevo los restos en la cripta del monumento.



Ante ellos, la Junta cree que "el nudo gordiano está en tener una posición política antifascista", por lo que piden no dar "ni un paso atrás", y advierten de que ese monumento "no puede tener otro futuro que no sea la demolición".



"Es la demolición lo que acabará con toda las batallas del fascismo para aprovechar este lugar", subrayan.

