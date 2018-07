UPN critica las irregularidades en las plazas de asesor en los CAP

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento, Alberto Catalán, ha criticado que la consejera María Solana "ha establecido plazas de asesor en los Centros de Formación al Profesorado (CAP) de manera totalmente irregular" y ha considerado que "sigue engañando al Parlamento a la hora de dar explicaciones".

"La consejera anunció la creación en plantilla de las plazas que se han demostrado irregulares, lo que no ha supuesto que se hayan convocado de modo regular para finalizar la situación ilegal que viene manteniendo el Departamento", ha afirmado el parlamentario regionalista en un comunicado.

Catalán ha manifestado que "hay plazas que no se sacan a concurso público y se asignan a dedo". "Estas plazas no son evaluadas y, además, no les imputan el tiempo de permanencia en el puesto cuando algunos llevan más de 7 y 13 años en algunos casos", ha remarcado.

Según ha expuesto, "esto es contrario a lo establecido para las personas que acceden de acuerdo a la normativa establecida en la convocatoria que rige o ha regido en el momento de acceder al puesto por concurso público y mediante pruebas técnicas y objetivas a puestos de asesor de los CAP". "No cabe mayor discriminación y vulneración de la legalidad vigente", ha asegurado.

Además, ha agregado, "en el caso de las plazas de acceso regulado por convocatoria, y cuyo plazo finalizaba este curso, se ha procedido a su renovación en el puesto, nuevamente sin sacar a concurso de méritos las mismas, vulnerando nuevamente el planteamiento temporal que todas las plazas de CAP debe tener". "Así ha sido en cualquiera de las convocatorias que han ido regulando el acceso", ha aseverado.

Catalán ha criticado también que "el Departamento se contradice injustificadamente en la información que, en tres ocasiones, se le ha demandado desde Parlamento". "El Departamento manipula la realidad y aporta datos diferentes e incluso obvia datos relevantes que se le demandan. En ocasiones da datos reales, y en otras omite los primeros nombramientos de determinadas asesorías", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que ante esta situación pidió responsabilidades a la consejera. "La situación irregular denunciada no podía pasar desapercibida y las plazas que se creasen debían ser convocadas públicamente para ser cubiertas con un procedimiento transparente y abierto, primando la transparencia, los criterios técnicos y garantizando la igualdad de oportunidades que tienen todos los funcionarios y contratados laborales de presentarse a dichas plazas", ha manifestado.

"En su día ya dijimos que la consejera faltó a la verdad cuando afirmó con rotundidad que todas las plazas de asesor de los CAP estaban cubiertas a través de las correspondientes convocatorias públicas, cuando se ha demostrado que es absolutamente falso", ha destacado.

Para Catalán, "la salida, por las dimisiones o ceses correspondientes, de la Sección de Formación de los responsables de la misma viene a evidenciar que no se está actuando adecuadamente".

Por ello, ha exigido al Departamento que "convoque las plazas de manera inmediata y ponga término a la situación irregular que se está dando en varias plazas de asesores de los CAP".

