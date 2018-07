Críticas de UPN tras la retirada de las modificaciones del PIL

La portavoz de UPN en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento de Navarra, Mª Carmen Segura, ha asegurado que el Gobierno de Navarra "ha dejado a las entidades locales en la estacada" tras retirar el proyecto de modificación de la ley del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

Según Segura, "al retirar dicha modificación, el Gobierno no sólo impide que las entidades locales puedan ejecutar las obras que están en reserva, porque sigue sin dotarla de fondos suficientes, sino incluso, y lo que es más preocupante, impide que se ejecuten las obras que están concedidas".

La parlamentaria regionalista ha manifestado en una nota que "se está viendo que los requisitos administrativos y de control exigidos por la ley del PIL, aprobada por los cuatro partidos que sustentan al Gobierno, están impidiendo a las entidades locales ejecutar las obras en tiempo y forma, con el consiguiente impacto en el empleo y en la calidad de los servicios". "Con la retirada de su modificación en el pleno del pasado jueves se sigue sin corregir el desaguisado creado por el gobierno, por lo que estamos igual que al principio", ha agregado.

Segura ha destacado que esta situación afecta a actuaciones de los ayuntamientos en redes de abastecimiento y saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público, adaptación a normativa de infraestructuras y dotaciones y caminos a núcleos habitados. "Se subvencionan con dinero exclusivamente de los ayuntamientos y concejos, por lo que el Gobierno de Navarra no es el dueño de ese dinero y debe dar a las entidades locales lo que por ley les corresponde", ha agregado.

A este respecto, ha recalcado que "si hay un remanente del anterior PIL que no se ha destinado a las entidades locales, como se ha demostrado, estos fondos deben ir a sus dueños, teniendo en cuenta además que este gobierno no ha cubierto las necesidades y que hay muchas obras que se han quedado sin poder realizarse". "La retirada de la modificación del PIL ha conllevado también que no se puedan aumentar los fondos procedentes del remanente como propuso UPN", ha concluido.

